"Щоранку приносить каву": Пріянка Чопра розповіла про сімейне життя з Ніком Джонасом

Зіркова пара виховує однорічну доньку Мелті Мері.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра розповіла про рутину з Ніком Джонасом. Сімейними моментами зірка екрану поділилася у своєму новому інтервʼю цифровому журналу "Today".

Чопра зізналась, що її чоловік ідеально підходить їй. Колишня зірка Боллівуду навіть детально розповіла про те, який він чудовий.

"Мій чоловік — найдобріший, найщедріший, ніжний, вдумливий чоловік — а також надзвичайно розумний і терплячий… Він мій вболівальник", — почала вона.

Головна героїня свіжого випуску видання також розповіла про те, наскільки він їй допомагає: щоранку він приносить їй каву, на ніч знімає нарощені вії та поправляє її сукню на червоній доріжці.

"Він поправляє мою сукню, коли я йду зі сцени, і стежить, щоб вона виглядала правильно, коли я на килимовій доріжці. Першим ділом вранці він приносить мені каву. Він просто такий врівноважений, може впоратися з будь-чим", — зазначила 40-річна знаменитість.

"Я почуваюся в безпеці зі своїм чоловіком. Я бажаю цього всім", — додала акторка.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Фото: Getty Images

Музикант також дав їй сили після того, як їхня дочка народилася передчасно.

"Пам'ятаю, він просто тримав мене за плечі, і я сказала: "Просто скажи мені, що робити, тому що я не знаю, що робити". А він каже: "Просто сідай до мене в машину". І ми поїхали до лікарні. Вона народилася, і з того моменту, як вона зробила свій перший вдих, і до сьогодні вона ніколи не була без когось із нас, ніколи", — поділилася колишня "Міс світу".

Пріянка Чопра для Today

Ексзірка Боллівуду та один з братів Джонас уклали шлюб у 2018 році та виховують однорічну доньку Мелті Мері.

Нагадаємо, Пріянка Чопра показала, який штанний костюм обрати навесні 2023.

Також Фокус писав про побачення Пріянки Чопри та Ніка Джонаса в Римі.