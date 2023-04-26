Пріянка Чопра та Нік Джонас вирушили на побачення в Римі (фото)

Зіркова пара насолоджувалася місцевими краєвидами та делікатесами.

Related video

40-річна індійська акторка Пріянка Чопра та американський музикант Нік Джонас сходили на романтичну прогулянку в Римі. Про це пише Daily Mail.

Колишня зірка Боллівуду була в зеленому костюмі, який складався з текстурованої спідниці midaxi та відповідного кроп-топу. Зверху акторка додала чорну шкіряну куртку зі сріблястими металевими деталями.

Скуштувавши місцеві делікатеси, пара насолоджувалася італійським морозивом під час прогулянки центром міста. Пріянка була в чорних кросівках Converse і додала до італійського аутфіту сонцезахисні окуляри та чорну сумочку.

Нік обрав для квітневої прогулянки бежеві штани, які він поєднав із кораловою сорочкою, білою футболкою та кросівками Nike Air Force.

Пріянка Чопра та Нік Джонас у Римі

Зазначимо, що спідниця Пріянки Чопри коштує 310 фунтів стерлінгів (понад 13 тисяч гривень).

Індійська зірка екрану та американський музикант одружилися у 2018 та виховують однорічну доньку Мелті Мері, яку їм народила сурогатна мати.

Нагадаємо, Пріянка Чопра зустрілася з донькою після тривалої розлуки.

Також Фокус писав про ідеальний штанний костюм на весну 2023, який раніше продемонструвала Пріянка Чопра.