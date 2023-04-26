Приянка Чопра и Ник Джонас отправились на свидание в Риме (фото)

Звездная пара наслаждалась местными видами и деликатесами.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра и американский музыкант Ник Джонас сходили на романтическую прогулку в Риме. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая звезда Болливуда была в зеленом костюме, состоявшем из текстурированной юбки midaxi и соответствующего кроп-топа. Сверху актриса добавила черную кожаную куртку с серебристыми металлическими деталями.

Приянка также была в черных кроссовках Converse и добавила к итальянскому аутфиту солнцезащитные очки и черную сумочку.

Ник выбрал для апрельской прогулки брюки, которые он соединил с коралловой рубашкой, белой футболкой и кроссовками Nike Air Force.

Отведав местные деликатесы, пара наслаждалась итальянским мороженым во время свидания в центре города.

Приянка Чопра и Ник Джонас в Риме

Отметим, что юбка Приянки Чопры стоит 310 фунтов стерлингов (более 13 тысяч гривен).

Индийская звезда экрана и американский музыкант поженились в 2018 и воспитывают годовалую дочь Мелти Мэри, которую им родила суррогатная мать.

Напомним, Приянка Чопра встретилась с дочерью после продолжительной разлуки.

Также Фокус писал об идеальном брючном костюме на весну 2023, который ранее продемонстрировала Приянка Чопра.