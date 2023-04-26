Приянка Чопра и Ник Джонас отправились на свидание в Риме (фото)
Звездная пара наслаждалась местными видами и деликатесами.
40-летняя индийская актриса Приянка Чопра и американский музыкант Ник Джонас сходили на романтическую прогулку в Риме. Об этом пишет Daily Mail.
Бывшая звезда Болливуда была в зеленом костюме, состоявшем из текстурированной юбки midaxi и соответствующего кроп-топа. Сверху актриса добавила черную кожаную куртку с серебристыми металлическими деталями.
Приянка также была в черных кроссовках Converse и добавила к итальянскому аутфиту солнцезащитные очки и черную сумочку.
Ник выбрал для апрельской прогулки брюки, которые он соединил с коралловой рубашкой, белой футболкой и кроссовками Nike Air Force.
Отведав местные деликатесы, пара наслаждалась итальянским мороженым во время свидания в центре города.
Отметим, что юбка Приянки Чопры стоит 310 фунтов стерлингов (более 13 тысяч гривен).
Индийская звезда экрана и американский музыкант поженились в 2018 и воспитывают годовалую дочь Мелти Мэри, которую им родила суррогатная мать.
Напомним, Приянка Чопра встретилась с дочерью после продолжительной разлуки.
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