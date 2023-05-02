"Дьявол носит Versace": Энн Хэтэуэй на Met Gala 2023 (фото)

Образ актрисы напоминал о вкладе Карла Лагерфельда в развитие модной индустрии.

40-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй посетила Met Gala 2023 в роскошном белоснежном платье Versace. Об этом пишет Vogue.

Нынешний дресс-код события чтит покойного креативного директора Chanel Карла Лагерфельда. Энн Хэтэуэй сделала именно это со своим ансамблем: белое твидовое платье Versace, облегавшее тело. Твид, как известно, был одной из тканей, которые Лагерфельд использовал снова и снова.

Платье без бретелей включало откровенные вырезы на туловище, один из которых расширялся до разреза к бедру. Вырезы скреплялись культовыми золотыми шпильками итальянского дома моды.

Звезда фильма "Дьявол носит Prada" также дополнила вечерний аутфит твидовыми оперными перчатками в тон, белыми туфлями на платформе и блестящим бриллиантовым чокером от Bulgari.

Донателла Версаче хотела, чтобы наряд актрисы сочетал фирменные коды Versace и Chanel.

"Для Энн я хотела создать платье, чтобы отметить разговор между Карлом и Версаче", — сказала Донателла Vogue. "Я помню, как однажды вечером слушала разговор и смех Джанни и Карла за ужином, и это платье напомнило мне о том моменте. Карл прославлял женщин и мастерство. Я так много научилась по его работе. Платье является данью нашему общему опыту 90- х: твид, жемчуг и камелии, смешанные со шпильками, косыми линиями и корсетом. Энн выглядит мощно, женственно, потрясающе и, конечно, культово. Точно так, как Карл заставлял женщин чувствовать себя в его платьях".

Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

А на красной дорожке Хэтэуэй встретила Джареда Лето, появившегося на Met Gala в образе любимой кошки Карла Лагерфельда Шупетт.

Энн Хэтэуэй и Джаред Лето Фото: Getty Images

Напомним, Энн Хэтэуэй посетила мероприятие Bulgari в столице Японии.

Также Фокус писал о том, что Энн Хэтэуэй стала лицом нового кампейна Versace.