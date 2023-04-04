В черном мини-платье с цветочным орнаментом: Энн Хэтэуэй на мероприятии Bvlgari в Токио

Знаменитая актриса блистала в черном мини-платье с цветочным декором на светском мероприятии в Японии.

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40-летняя оскароносная актриса Энн Хэтэуэй, которая недавно украсила обложку The Hollywood Reporter со своим стилистом Эрин Уолш, посетила пресс-конференцию по случаю открытия отеля Bvlgari в Токио. Об этом пишет Daily Mail.

Для светского мероприятия актриса выбрала черное мини-платье Givenchy с бантом на талии. Привлекательный наряд отличался обилием черных лепестков и цветочных узоров, вышитых на платье.

Она сочетала платье с босоножками на платформе с ремешком на щиколотке. Что касается аксессуаров, она надела все украшения с бриллиантами Bulgari, включая колье и несколько колец.

Хэтэуэй стала амбассадором бренда Bvlgari в мае 2022 года вместе с актрисой Зендаей Коулман. Они обе дебютировали в рекламной кампании Bvlgari "Неожиданные чудеса".

Кроме того, накануне Энн Хэтэуэй стала лицом кампании Versace Icons Collection.

Также Фокус писал, что Энн Хэтэуэй посетила показ коллекции Versace осень-зима 2023 года в Лос-Анджелесе, надев наряд, демонстрирующий, что маленькое черное платье не должно быть скучным.