В кожаном мини-платье и солнцезащитных очках: Энн Хэтэуэй посетила модное шоу

Энн Хэтэуэй продолжает экспериментировать со своим стилем.

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В четверг 40-летняя оскароносная актриса Энн Хэтэуэй посетила показ коллекции Versace осень-зима 2023 года в Лос-Анджелесе, надев наряд, демонстрирующий, что маленькое черное платье не должно быть скучным. Об этом пишет Daily Mail.

Энн позировала для фотографов в черном мини-платье с тиснением под крокодила, с перевернутым овальным вырезом и объемной юбкой с вытачками на каждой стороне. Она сочетала нестандартное LBD с прозрачными черными колготками и высокими ботильонами на платформе с острым носком. Что касается аксессуаров, Энн завершила свой образ солнцезащитными очками квадратной формы, украшениями Bulgari и черной кожаной сумкой Versace.

Ее темные волосы до плеч были уложены взъерошенными волнами с пробором сбоку, а макияж с персиковыми румянами на щеках и розовой помадой для губ уравновешивали резкость ее наряда.

Среди других гостей показа Versace были Дуа Липа, Микаэла Джей Родригес, Деми Мур с дочерью Румер Уиллис, Габриэль Юнион, Амина Муадди, Ло Роуч, Симона Эшли, Ченнинг Татум, Далила Белль, Лили Джеймс и Эллисон Уильямс.

Напомним, на Берлинском кинофестивале Энн Хэтэуэй появилась в смелом полностью прозрачном платье от Valentino, покрытом кожаными переплетами в виде бантиков.

Ранее Фокус писал, что Хэтэуэй поделилась тревожным опытом со своего детства начинающего актера, рассказав, что в возрасте 16 лет журналист спросил ее, "хорошая" или "плохая" она девочка.