У шкіряній мінісукні та сонцезахисних окулярах: Енн Гетевей відвідала модне шоу

Енн Гетевей продовжує експериментувати зі своїм стилем.

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У четвер 40-річна оскароносна актриса Енн Гетевей відвідала показ колекції Versace осінь-зима 2023 року в Лос-Анджелесі, одягнувши вбрання, що демонструє, що маленька чорна сукня не повинна бути нудною. Про це пише Daily Mail.

Енн позувала для фотографів у чорній мінісукні з тисненням під крокодила, з перевернутим овальним вирізом та об'ємною спідницею з виточками на кожній стороні. Вона поєднувала нестандартне LBD з прозорими чорними колготками та високими ботильйонами на платформі з гострим носком. Що стосується аксесуарів, Енн завершила свій образ сонцезахисними окулярами квадратної форми, прикрасами Bulgari та чорною шкіряною сумкою Versace.

Її темне волосся до плечей було покладене скуйовдженими хвилями з проділом збоку, а макіяж з персиковими рум'янами на щоках і рожевою помадою для губ врівноважували різкість її вбрання.

Серед інших гостей показу Versace були Дуа Ліпа, Мікаела Джей Родрігес, Демі Мур з дочкою Румер Вілліс, Габріель Юніон, Аміна Муадді, Лоу Роуч, Сімона Ешлі, Ченнінг Татум, Даліла Белль, Лілі Джеймс та Еллісон Вільямс.

Нагадаємо, на Берлінському кінофестивалі Енн Гетевей з'явилася в сміливій повністю прозорій сукні від Valentino, покритій шкіряними плетіннями у вигляді бантиків.

Раніше Фокус писав, що Гетевей поділилася тривожним досвідом зі свого дитинства актора-початківця, розповівши, що у віці 16 років журналіст запитав її, "хороша" чи "погана" вона дівчинка.