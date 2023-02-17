У шкіряних рукавичках і прозорій сукні: Енн Гетевей на Берлінському кінофестивалі (фото)

У Берліні розпочався 73-й міжнародний кінофестиваль. Фільмом відкриття стала романтична комедія Ребекки Міллер "Вона прийшла до мене", де одну з головних ролей зіграла Енн Гетевей.

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40-річна оскароносна акторка Енн Гетевей, яка зіграла Патрисію Лоддем у романтичній комедії, мала сенсаційний вигляд на Берлінському кінофестивалі. Про це пише Daily Mail.

Для заходу зірка обрала сміливу повністю прозору сукню від Valentino, вкриту шкіряними плетіннями у вигляді бантиків і горошку. Сукня була прямо з подіуму сезону весна-літо 2023 року, і на кінофестивалі вона викликала стільки ж емоцій, як і Тижня моди в Парижі.

Під зухвалою сукнею було видно боді тілесного кольору. Шкіряні оперні рукавички ефектно підкреслили вбрання Гетевей.

Своє темне волосся акторка зібрала в акуратний високий пучок і доповнила свій образ срібними сережками Bulgari, каблучкою з діамантом поверх рукавичок і чорними туфлями на гостроносому підборі.

Нагадаємо, наприкінці січня Енн Гетевей відвідала показ Valentino Haute Couture у межах Тижня моди в Парижі, з'явившись на червоній доріжці в мінісукні з леопардовим принтом від розкішного модного дому.

Раніше Фокус писав, що Гетевей поділилася тривожним досвідом зі свого дитинства акторки-початківиці, розповівши, що у віці 16 років журналіст запитав її, "хороша" чи "погана" вона дівчинка.