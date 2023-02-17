В кожаных перчатках и прозрачном платье: Энн Хэтэуэй на Берлинском кинофестивале (фото)

В Берлине начался 73-й международный кинофестиваль. Фильмом открытия стала романтическая комедия Ребекки Миллер "Она пришла ко мне", где одну из главных ролей сыграла Энн Хэтэуэй.

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40-летняя оскароносная актриса Энн Хэтэуэй, сыгравшая Патрисию Лауддем в романтической комедии, выглядела сенсационно на Берлинском кинофестивале. Об этом пишет Daily Mail.

Для мероприятия звезда выбрала смелое полностью прозрачное платье от Valentino, покрытое кожаными переплетами в виде бантиков и в горошек. Платье было прямо с подиума сезона весна-лето 2023 года, и на кинофестивале оно вызвало столько же эмоций, как и на Неделе моды в Париже.

Под дерзким платьем было видно боди телесного цвета. Кожаные оперные перчатки эффектно подчеркнули наряд Хэтэуэй.

Свои темные волосы актриса собрала в аккуратный высокий пучок и дополнила свой образ серебряными серьгами Bulgari, кольцом с бриллиантом поверх перчаток и черными туфлями на остроносом каблуке.

Напомним, в конце января Энн Хэтэуэй посетила показ Valentino Haute Couture в рамках Недели моды в Париже, появившись на ковровой дорожке в отрясающем мини-платье с леопардовым принтом от роскошного модного дома.

Ранее Фокус писал, что Хэтэуэй поделилась тревожным опытом со своего детства начинающего актера, рассказав, что в возрасте 16 лет журналист спросил ее, "хорошая" или "плохая" она девочка.