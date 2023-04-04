У чорній мінісукні з квітковим орнаментом: Енн Гетеуей на заході Bvlgari в Токіо

Знаменита актриса сяяла у чорній мінісукні з квітковим декором на світському заході в Японії.

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40-річна оскароносна актриса Енн Гетевей, яка нещодавно прикрасила обкладинку The Hollywood Reporter зі своїм стилістом Ерін Уолш, відвідала пресконференцію з нагоди відкриття готелю Bvlgari у Токіо. Про це пише Daily Mail.

Для світського заходу актриса обрала чорну мінісукню Givenchy з бантом на талії. Привабливе вбрання відрізнялося великою кількістю чорних пелюсток і квіткових візерунків, вишитих на сукні.

Вона поєднувала сукню з босоніжками на платформі з ремінцем на щиколотці. Що стосується аксесуарів, вона одягла всі прикраси з діамантами Bulgari, включно кольє та кілька каблучок.

Гетевей стала амбасадором бренду Bvlgari у травні 2022 року разом із актрисою Зендаєю Коулмен. Вони обидві дебютували у рекламній кампанії Bvlgari "Несподівані дива".

Крім того, напередодні Енн Гетевей стала обличчям кампанії Versace Icons Collection.

Також Фокус писав, що Енн Гетевей відвідала показ колекції Versace осінь-зима 2023 року в Лос-Анджелесі, одягнувши вбрання, що демонструє, що маленька чорна сукня не повинна бути нудною.