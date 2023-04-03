Енн Гетевей стала обличчям кампейну нової колекції Versace Icons (фото, відео)

Знаменита акторка Енн Гетевей блищала у двох абсолютно різних образах від Versace.

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40-річна оскароносна акторка Енн Гетевей, яка нещодавно прикрасила обкладинку The Hollywood Reporter зі своєю стилістикою Ерін Уолш, поділилася двома фото з нещодавньої рекламної кампанії для Versace у своєму Instagram-акаунті.

"Перші зображення кампанії #VersaceIcons, — написала зірка. — Коли блискуча та талановита @donatella_versace звернулася до мене за цією кампанією, вона поділилася своїм баченням вічної колекції з торговою маркою @versace".

Ідея, здається, апелювала до класичного стилю Енн та недавнього переходу до більшої екологічності в індустрії моди.

"Вона сказала, що хоче зосередитися на речах, призначених для того, щоб стати заповітною частиною гардеробу, користуватися ними поза циклом тенденцій, носити їх знову і знову протягом усього життя. Я подумала, що це була фантастична ідея, і я так пишаюся, вдячна та схвильована тим, що я нещодавно стала частиною легендарної родини @versace", — продовжила вона.

Володарка "Оскара" продемонструвала свою підтягнуту і струнку фігуру в маленькій чорній мінісукні з ремінцями з мерехтливого матеріалу. На ній були чорні панчохи та чорні туфлі-човники з лакованої шкіри, а також маленька чорна сумочка Versace та пальто руці.

Енн Гетевей Фото: Instagram @annehathaway

Для другого образу Енн одягла чорний боді без рукавів із корсетом та джинси з високою талією. Своє повсякденне вбрання актриса доповнила чорним поясом з великою золотою пряжкою і чорною шкіряною курткою, яку вона вільно накинула на плечі. Її волосся було скуйовджене, а макіяж природним з нейтральним рожевим кольором губ.

Енн Гетевей

Італійська дизайнерка модного будинку Донателла Версаче також поділилася беком рекламної зйомки, на якій можна побачити ще кілька образів з майбутньої колекції.

Нагадаємо, Енн Гетевей розповіла про роботу зі стилістом Ерін Уолш у випуску The Hollywood Reporter "25 найвпливовіших стилістів Голлівуду".

Також Фокус писав, що Енн Гетевей відвідала показ колекції Versace осінь-зима 2023 року в Лос-Анджелесі, одягнувши вбрання, що демонструє, що маленька чорна сукня не повинна бути нудною.