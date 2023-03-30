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Стиль життя

Енн Гетевей прикрасила обкладинку The Hollywood Reporter разом зі своєю стилісткою (фото)

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Фото: Instagram @hollywoodreporter | Енн Гетевей та Ерін Волш

Дует був лише однією з кількох команд знаменитостей-стилістів, що з'явилися на обкладинці THR.

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40-річна оскароносна акторка Енн Гетевей розповіла про роботу зі стилісткою Ерін Волш у випуску The Hollywood Reporter "25 найвпливовіших стилістів Голлівуду".

На обкладинці зірка фільму "Диявол носить Prada" сяяла у червоному ліфчику та білій мінісукні у горошок із пишним бантом від Versace. Доповнила образ Енн бордовими туфлями на платформі.

Ерін обрала повністю червоний образ: сукню від Valentino, червоні колготки та прозорі туфлі на платформі.

Енн Гетевей та Ерін Волш Fullscreen
Енн Гетевей та Ерін Волш
Фото: Instagram @hollywoodreporter

Волш, чия перша робота в галузі моди була у Vogue, і яка також одягає таких зірок, як Сара Джессіка Паркер та Ешлі Парк, приписують допомогу у "славному поверненні" Гетевей у світі моди.

"Ерін бачить у моїх особливостях силу. Можливо, спочатку я була збентежена, тому що я була представлена світу принцесою-підлітком, але насправді я ніколи не мала зв'язку з речами, які є "солодкими" та "красивими". Мені подобається правильний ризик, як і їй", — сказала Гетевей THR.

Енн Гетевей та Ерін Волш на обкладинці THR

Деякі з цих "правильних ризиків" враховують корсетний пуховик Versace, який вона одягла на Sundance, а також повністю леопардовий образ Valentino, в якому вона була Couture Fashion Week.

Гетевей також похвалила стилістку за їхні робочі стосунки.

"Мені ніколи не було так весело — і [мода] має бути веселою, правда", — сказала знаменита акторка.

Нагадаємо, Енн Гетевей відвідала показ колекції Versace осінь-зима 2023 року в Лос-Анджелесі, одягнувши вбрання, яке демонструє, що маленька чорна сукня не повинна бути нудною.

Також Фокус писав, що на Берлінському кінофестивалі Енн Гетевей з'явилася в сміливій повністю прозорій сукні від Valentino, покритій шкіряними плетіннями у вигляді бантиків.