Энн Хэтэуэй украсила обложку The Hollywood Reporter вместе со своим стилистом (фото)

Дуэт был лишь одной из нескольких команд знаменитостей-стилистов, появившихся на обложке выпуска THR.

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40-летняя оскароносная актриса Энн Хэтэуэй рассказала о работе со стилистом Эрин Уолш в выпуске The Hollywood Reporter "25 самых влиятельных стилистов Голливуда".

На обложке звезда фильма "Дьявол носит Prada" блистала в красном лифчике и белом мини-платье в горошек с пышным бантом от Versace. Дополнила образ Энн бордовыми туфлями на платформе.

Эрин выбрала полностью красный образ: платье от Valentino, красные колготки и прозрачные туфли на платформе.

Энн Хэтэуэй и Эрин Уолш Фото: Instagram @hollywoodreporter

Уолш, чья первая работа в области моды была в Vogue, и которая также одевает таких звезд, как Сара Джессика Паркер и Эшли Парк, приписывают помощь в "славном возвращении" Хэтэуэй в мире моды.

"Эрин видит в моих особенностях силу. Возможно, сначала я была смущена, потому что я была представлена миру принцессой-подростком, но на самом деле я никогда не имела связи с вещами, которые являются "сладкими" и "красивыми". Мне нравится правильный риск, как и ей", — сказала Хэтэуэй THR.

Энн Хэтэуэй и Эрин Уолш на обложке THR

Некоторые из этих "правильных рисков" включают в себя корсетный пуховик Versace, который она одела на Sundance, а также полностью леопардовый образ Valentino, в котором она была Couture Fashion Week.

Хэтэуэй также похвалила стилиста за их рабочие отношения.

"Мне никогда не было так весело — и [мода] должна быть веселой, верно", — сказала знаменитая актриса.

Напомним, Энн Хэтэуэй посетила показ коллекции Versace осень-зима 2023 года в Лос-Анджелесе, надев наряд, демонстрирующий, что маленькое черное платье не должно быть скучным.

Также Фокус писал, что на Берлинском кинофестивале Энн Хэтэуэй появилась в смелом полностью прозрачном платье от Valentino, покрытом кожаными переплетами в виде бантиков.