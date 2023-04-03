Энн Хэтэуэй стала лицом кампейна новой коллекции Versace Icons (фото, видео)

Знаменитая актриса Энн Хэтэуэй блистала в двух совершенно разных образах от Versace.

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40-летняя оскароносная актриса Энн Хэтэуэй, которая недавно украсила обложку The Hollywood Reporter со своим стилистом Эрин Уолш, поделилась двумя фотографиями из недавней рекламной кампании для Versace в своем Instagram-аккаунте.

"Первые изображения кампании #VersaceIcons, — написала звезда. — Когда блестящая и талантливая @donatella_versace обратилась ко мне за этой кампанией, она поделилась своим видением вечной коллекции с торговой маркой @versace".

Идея, кажется, апеллировала к классическому стилю Энн и недавнему переходу к большей экологичности в индустрии моды.

"Она сказала, что хочет сосредоточиться на вещах, предназначенных для того, чтобы стать заветной частью гардероба, пользоваться ими вне цикла тенденций, носить их снова и снова на протяжении всей жизни. Я подумала, что это была фантастическая идея, и я так горжусь, благодарна и взволнована тем, что я недавно стала частью легендарной семьи @versace", — продолжила она.

Обладательница "Оскара" продемонстрировала свою подтянутую и стройную фигуру в маленьком черном мини-платье с ремешками из мерцающего материала. На ней были черные чулки и черные туфли-лодочки из лакированной кожи, а также маленькая черная сумочка Versace и пальто руке.

Энн Хэтэуэй Фото: Instagram @annehathaway

Для второго образа Энн надела черный боди без рукавов с корсетом и джинсы с высокой талией. Свой более повседневный наряд актриса дополнила черным поясом с большой золотой пряжкой и черной кожаной курткой, которую она свободно накинула на плечи. Ее волосы были взлохмачены, а макияж естественным с нейтральным розовым цветом губ.

Энн Хэтэуэй

Итальянский дизайнер модного дома Донателла Версаче также поделилась бэком рекламной съемки, на которой можно увидеть еще несколько образов из будущей коллекции.

Напомним, Энн Хэтэуэй рассказала о работе со стилистом Эрин Уолш в выпуске The Hollywood Reporter "25 самых влиятельных стилистов Голливуда".

Также Фокус писал, что Энн Хэтэуэй посетила показ коллекции Versace осень-зима 2023 года в Лос-Анджелесе, надев наряд, демонстрирующий, что маленькое черное платье не должно быть скучным.