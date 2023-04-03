Энн Хэтэуэй стала лицом кампейна новой коллекции Versace Icons (фото, видео)
Знаменитая актриса Энн Хэтэуэй блистала в двух совершенно разных образах от Versace.
40-летняя оскароносная актриса Энн Хэтэуэй, которая недавно украсила обложку The Hollywood Reporter со своим стилистом Эрин Уолш, поделилась двумя фотографиями из недавней рекламной кампании для Versace в своем Instagram-аккаунте.
"Первые изображения кампании #VersaceIcons, — написала звезда. — Когда блестящая и талантливая @donatella_versace обратилась ко мне за этой кампанией, она поделилась своим видением вечной коллекции с торговой маркой @versace".
Идея, кажется, апеллировала к классическому стилю Энн и недавнему переходу к большей экологичности в индустрии моды.
"Она сказала, что хочет сосредоточиться на вещах, предназначенных для того, чтобы стать заветной частью гардероба, пользоваться ими вне цикла тенденций, носить их снова и снова на протяжении всей жизни. Я подумала, что это была фантастическая идея, и я так горжусь, благодарна и взволнована тем, что я недавно стала частью легендарной семьи @versace", — продолжила она.
Обладательница "Оскара" продемонстрировала свою подтянутую и стройную фигуру в маленьком черном мини-платье с ремешками из мерцающего материала. На ней были черные чулки и черные туфли-лодочки из лакированной кожи, а также маленькая черная сумочка Versace и пальто руке.
Для второго образа Энн надела черный боди без рукавов с корсетом и джинсы с высокой талией. Свой более повседневный наряд актриса дополнила черным поясом с большой золотой пряжкой и черной кожаной курткой, которую она свободно накинула на плечи. Ее волосы были взлохмачены, а макияж естественным с нейтральным розовым цветом губ.
Итальянский дизайнер модного дома Донателла Версаче также поделилась бэком рекламной съемки, на которой можно увидеть еще несколько образов из будущей коллекции.
Напомним, Энн Хэтэуэй рассказала о работе со стилистом Эрин Уолш в выпуске The Hollywood Reporter "25 самых влиятельных стилистов Голливуда".
Также Фокус писал, что Энн Хэтэуэй посетила показ коллекции Versace осень-зима 2023 года в Лос-Анджелесе, надев наряд, демонстрирующий, что маленькое черное платье не должно быть скучным.