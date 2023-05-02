Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо в откровенном платье посетила Met Gala 2023 (фото)

Голливудский актер и модель Камила Морроне встречались около пяти лет.

25-летняя американская модель Камила Морроне посетила Met Gala 2023 спустя почти год после расставания с Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет Insider.

Звезда фильма "Дэйзи Джонс и шестеро" была одета в черное бархатное платье Rodarte с длинным шлейфом и большим кружевным воротником, сидящим поверх прозрачной ткани. Черный бархатный бант завершил вечерний образ бывшей девушки голливудского актера.

Камила Морроне сделала легкую укладку и вечерний макияж.

Камила Морроне Фото: Getty Images

25-летняя актриса и модель встречалась с Леонардо Ди Каприо около пяти лет, однако летом 2022 стало известно о расставании звездной пары. По слухам в Сети, причиной разрыва стала загруженность рабочих графиков знаменитостей. Впрочем, также шутили о том, что Ди Каприо не встречается с женщинами старше 25 лет.

После этого актеру приписывали ряд романтических отношений. В частности, с Джиджи Хадид и украинской моделью Марией Береговой.

Камила Морроне Фото: Getty Images

Самого Леонардо на ежегодном балу Института костюма 2023 в Метрополитен-музее не было.

Напомним, Камила Морроне вышла в свет в откровенном наряде после расставания с Леонардо Ди Каприо.

Также Фокус писал о причине постоянных встреч Камилы Морроне и Леонардо Ди Каприо после расставания.