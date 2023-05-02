Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые как пара посетили Met Gala 2023 (фото)

Звездная пара вместе около пяти лет, однако редко появляется вместе на публике.

36-летний английский актер Роберт Паттинсон и его девушка Сьюки Уотерхаус впервые посетили Met Gala как пара. Об этом пишет Daily Mail.

31-летняя модель, которая стала также актрисой и певицей, и Роберт Паттинсон не могли убрать руки друг от друга, демонстрируя свои роскошные образы на красной дорожке.

Звездная пара, которая лишь в конце 2022 дебютировала на красной дорожке, несмотря на отношения на протяжении нескольких лет, отметила свой первый визит вместе на Met Gala.

Сьюки сияла в прозрачном платье Fendi с юбкой, которая достигала чуть выше ее лодыжек. Она имела дополнительный слой на ее туловище и ребристую часть, что подчеркивало ее подтянутый живот.

Все платье было украшено красочными узорами цветов и растений, а также парой величественных птиц, чтобы создать великолепную сцену природы. Возлюбленная Паттинсона была в бежевых туфлях с открытым носом и ремешками, украшенными стразами.

Она и ее партнер обняли друг друга и демонстрировали нежные взгляды, позируя на красной культовой дорожке.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус Фото: Getty Images

Тем временем "Бэтмен" выбрал для выхода модный черный смокинг от Dior, который кроме штанов включал дополнительную юбку.

Он надел его с белой рубашкой, а вместо галстука выбрал золотую брошь. Актер добавил шарма образу с помощью блестящих массивных черных туфель.

Роберт Паттинсон Фото: Getty Images

Напомним, Роберт Паттинсон снялся в рекламном кампейне Dior.

Также Фокус писал о свидании Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус в Нью-Йорке.