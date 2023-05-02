Серена Уильямс сообщила о второй беременности на красной дорожке Met Gala 2023

41-летняя теннисистка шутила, что может не пойти на вечер, так как теперь ей все время хочется спать.

Серена Уильямс появилась на красной дорожке Met Gala 2023 с округлившимся животом. Легендарная теннисистка сообщила о второй беременности. В 2017 году у нее родилась дочь Олимпия. Об этом пишет Daily Mail.

На гала-вечере Серена появилась в роскошном платье от Gucci и в компании своего супруга, Алексиса Оганяна.

"Была так взволнована, когда Анна Винтур пригласила нас троих на Met Gala 2023", — игриво подписала она свой пост, опубликованный как раз перед выходом.

Серена Уильямс и Алексис Оганян

Ранее она упоминала о желании завести еще одного ребенка после того, как объявила о своем уходе из тенниса в августе прошлого года.

Серена Уильямс показывала в соцсетях, как готовится к торжественному появлению на красной дорожке, причем перекусывать ей пришлось уже сидя в кресле парикмахера. После она показала свое платье и украшения. Отсылкой к творчеству Лагерфельда явно стали жемчуга. Будучи креативным директором Chanel он добавлял их практически во все образы. Ведь именно Коко Шанель начала смешивать бижутерию и настоящие драгоценности в своих образах.

Серена Уильямс и Алексис Оганян Фото: Getty Images

В этом году темой Met Gala стала "Карл Лагерфельд: линия красоты". Лагерфельд ушел из жизни в возрасте 85 лет в 2019 году.

Его любимую кошку Шупетт даже пригласили на праздник. Но она "написала", что на вечере ее не будет. Не было и признанной звезды гала-вечера Блейк Лайвли. Так сразу сообщила, что будет "только смотреть".

Зато хозяйка вечера, Анна Винтур официально сообщила о своем романе с актером Биллом Найи. Пара появилась под руку на красной дорожке.

С 1994 года Винтур является председателем Met Gala и продолжает присматривать за каждым мероприятием.

Она лично составляет списки гостей, выбирает тематику вечера и даже следит за меню.

Писательница Эми Оделл в книге "Анна: биография" упоминала, что Винтур не трудится запоминать имена сотрудников музея Метрополитен во время подготовки, которая начинается за шесть месяцев до вечеринки, называя их просто "ты".

А что касается списка гостей, то только в этом году в него включили Пэрис Хилтон. Долгие годы она была исключена, как и ее сестра Ники.

Зато Ким Кардашьян и ее сестры Кайли и Кендалл Дженнер появляются на Met Gala уже не в первый раз. В этот раз они даже попали в топ самых скудно одетых знаменитостей.