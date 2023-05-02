Блейк Лайвли показала, чем занималась в вечер Met Gala 2023 (фото)

Недавно знаменитость в четвертый раз стала мамой.

35-летняя американская актриса Блейк Лайвли показала, чем занималась дома вместо того, чтобы пойти на ежегодный балл Института костюма Met Gala 2023. Снимком звезда экрана поделилась в своем Instagram.

Оказалось, что многодетная мама в этот вечер сцеживала дома грудное молоко, ведь недавно родила четвертого ребенка.

"Первый понедельник мая", — подписала кадр жена Райана Рейнольдса, намекая, что это традиционная дата для проведения Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

В начале 2023 Блейк Лайвли родила четвертую наследницу. До этого они с Райаном Рейнольдсом уже воспитывали трех общих дочерей.

Блейк Лайвли Фото: Instagram blakelively

Блейк Лайвли особенно ожидали на мероприятии, придуманном Анной Винтур, ведь в этом году главной темой вечера стал модельер Карл Лагерфельд и его "линия красоты". А Лайвли в свое время тесно сотрудничала с покойным дизайнером.

Также в 2022 актриса и ее муж были ведущими Met Gala. Впрочем, в этом году они остались дома со своими четырьмя детьми.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на Met Gala 2022 Фото: Getty Images

Напомним, 35-летняя Блейк Лайвли продемонстрировала фигуру в кожаном тренче после четвертых родов.

Также Фокус писал о лучших появлениях Блейк Лайвли на предыдущих баллах Met Gala.