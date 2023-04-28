Блейк Лайвли после четвертых родов в кожаном платье-тренче вышла на публику (фото)

Знаменитость посетила официальное событие в компании своей мамы Элейн.

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35-летняя американская актриса Блэйк Лайвли вышла на публику после четвертых родов в облегающем кожаном платье-тренче. Об этом пишет Daily Mail.

Жена Райана Рейнольдса поразила глубоким коричневым виниловым тренчем, подчеркивающим ее фигуру.

Звезда культового сериала "Сплетница" присоединилась к своей матери Элейн Лайвли на торжественном открытии флагманского магазина Tiffany & Co. в Нью-Йорке.

Мама четырех была в коричневом виниловом платье-тренче с глубоким декольте. Она продемонстрировала свое тело только через два месяца после того, как родила четвертого ребенка.

Глубокий вырез подчеркнул ее декольте, а благодаря высокому разрезу платья она продемонстрировала свои подтянутые ноги, на которых были коричневые босоножки Louboutin с открытым носком.

Волосы Блейк уложила в кудри, которые каскадом спадали ей на плечи.

Она добавила несколько украшений для дополнительного блеска, в частности, стильное колье со змеей. Актриса также имела два золотых браслета на запястьях.

Блейк Лайвли Фото: Getty Images

Мама знаменитости Элейн была в черном брючном костюме. На ней была пудрово-голубая рубашка, которая дополняла голубой цвет ковра, который ассоциируется с Tiffany&Co.

Блейк Лайвли с мамой Фото: Getty Images

Напомним, Тейлор Свифт проводит время с Блейк Лайвли и Райаном Рейнольдсом после расставания.

Также Фокус писал о первом выходе Блейк Лайвли на красную дорожку после четвертых родов.