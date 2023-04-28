Блейк Лайвли после четвертых родов в кожаном платье-тренче вышла на публику (фото)
Знаменитость посетила официальное событие в компании своей мамы Элейн.
35-летняя американская актриса Блэйк Лайвли вышла на публику после четвертых родов в облегающем кожаном платье-тренче. Об этом пишет Daily Mail.
Жена Райана Рейнольдса поразила глубоким коричневым виниловым тренчем, подчеркивающим ее фигуру.
Звезда культового сериала "Сплетница" присоединилась к своей матери Элейн Лайвли на торжественном открытии флагманского магазина Tiffany & Co. в Нью-Йорке.
Мама четырех была в коричневом виниловом платье-тренче с глубоким декольте. Она продемонстрировала свое тело только через два месяца после того, как родила четвертого ребенка.
Глубокий вырез подчеркнул ее декольте, а благодаря высокому разрезу платья она продемонстрировала свои подтянутые ноги, на которых были коричневые босоножки Louboutin с открытым носком.
Волосы Блейк уложила в кудри, которые каскадом спадали ей на плечи.
Она добавила несколько украшений для дополнительного блеска, в частности, стильное колье со змеей. Актриса также имела два золотых браслета на запястьях.
Мама знаменитости Элейн была в черном брючном костюме. На ней была пудрово-голубая рубашка, которая дополняла голубой цвет ковра, который ассоциируется с Tiffany&Co.
Напомним, Тейлор Свифт проводит время с Блейк Лайвли и Райаном Рейнольдсом после расставания.
Также Фокус писал о первом выходе Блейк Лайвли на красную дорожку после четвертых родов.