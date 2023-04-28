Блейк Лайвлі після четвертих пологів у шкіряній сукні-тренчі вийшла на публіку (фото)

Знаменитість відвідала офіційну подію в компанії своєї мами Елейн.

Related video

35-річна американська акторка Блейк Лайвлі вийшла на публіку після четвертих пологів у приталеному шкіряному тренчі. Про це пише Daily Mail.

Дружина Раяна Рейнольдса вразила глибоким коричневим вініловим тренчем, який підкреслював її фігуру.

Зірка культового серіалу "Пліткарка" приєдналася до своєї матері Елейн Лайвлі на урочистому відкритті флагманського магазину Tiffany & Co. у Нью-Йорку.

Мама чотирьох була в коричневій вініловій сукні-тренчі з глибоким декольте. Вона продемонструвала своє тіло лише через два місяці після того, як народила четверту дитину.

Глибокий виріз підкреслив її декольте, а завдяки високому розрізу сукні вона продемонструвала свої підтягнуті ноги, на яких були коричневі туфлі Louboutin з відкритим носком.

Волосся Блейк уклала в кучері, які каскадом спадали їй на плечі.

Вона додала кілька прикрас для додаткового блиску, зокрема стильне кольє зі змією. Акторка також мала два товсті золоті браслети на зап’ястях.

Блейк Лайвлі Фото: Getty Images

Мама знаменитості Елейн була в чорному штанному костюмі. На ній була пудрово-блакитна сорочка, яка доповнювала блакитний колір килима, який асоціюється з Tiffany & Co.

Блейк Лайвлі з мамою Фото: Getty Images

Нагадаємо, Тейлор Свіфт проводить час з Блейк Лайвлі та Раяном Рейнольдсом після розставання.

Також Фокус писав про перший вихід Блейк Лайвлі на червону доріжку після четвертих пологів.