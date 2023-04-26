Блейк Лайвлі вперше вийшла на червону доріжку після народження четвертої дитини

Блейк Лайвлі відвідала щорічний гала-концерт коледжу Барнард у Нью-Йорку у привабливому ансамблі.

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35-річна американська акторка і модель Блейк Лайвлі вперше вийшла на червону доріжку з того часу, як вона та її чоловік Раян Рейнольдс вітали свою четверту дитину. Про це пише PageSix.

Лайвлі була одягнена в квіткову міді-сукню з відкритими плечима від Carolina Herrera, яку вона одягла під рожево-оранжевий тренч із неоново-жовтою підкладкою. До образу вона додала рожеві туфлі Manolo Blahnik Hangisi із пряжками із кристалів (1225 доларів) та сумку Chanel. Сережки-підвіски Brent Neale, усипані дорогоцінним камінням, завершили ансамбль акторки.

Перукар Дженніфер Йепез, яка на вечір уклала волосся Лайвлі в трохи завиті напіврозпущені локони, описала її в Instagram як "справжню Барбі".

Лайвлі вручила нагороду під час церемонії і пожартувала про те, як вона вирішила повернутися до коледжу після того, як на початку своєї голлівудської кар'єри не отримала "ніякої акторської роботи".

"Через два тижні після цього продюсери "Пліткарки" подзвонили мені і сказали: "Слухай, чи не могла б ти взяти участь у цьому шоу? І якщо ти це зробиш, ми обіцяємо, що ти зможете їздити до Колумбії один раз на тиждень — доти, доки це не заважає нашому знімальному графіку», — згадала вона.

Також Фокус писав, що Блейк Лайвлі, яка нещодавно народила четверту дитину, поділилася в Instagram фотографіями з сімейного відпочинку. Акторка опублікувала знімки в купальнику, продемонструвавши, що вона дуже швидко набула форми.