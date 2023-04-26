Блейк Лайвли впервые вышла на красную дорожку после рождения четвертого ребенка

Блейк Лайвли посетила ежегодный гала-концерт колледжа Барнард в Нью-Йорке в привлекательном ансамбле.

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35-летняя американская актриса и модель Блейк Лайвли впервые вышла на красную дорожку с тех пор, как она и ее муж Райан Рейнольдс приветствовали своего четвертого ребенка. Об этом пишет PageSix.

Лайвли была одета в цветочное миди-платье с открытыми плечами от Carolina Herrera, которое она надела под розово-оранжевый тренч с неоново-желтой подкладкой. К образу она добавила розовые туфли Manolo Blahnik Hangisi с пряжками из кристаллов (1225 долларов) и сумку Chanel. Серьги-подвески Brent Neale, усыпанные драгоценными камнями, завершили ансамбль актрисы.

Парикмахер Дженнифер Йепез, которая на вечер уложила волосы Лайвли в слегка завитые полураспущенные локоны, описала ее в Instagram как "настоящую Барби".

Лайвли вручила награду во время церемонии и пошутила о том, как она решила вернуться в колледж после того, как в начале своей голливудской карьеры не получила "никакой актерской работы".

"Через две недели после этого продюсеры "Сплетницы" позвонили мне и сказали: "Слушай, не могла бы ты принять участие в этом шоу? И если ты это сделаешь, мы обещаем, что ты сможете ездить в Колумбию один раз в неделю — до тех пор, пока это не мешает нашему съемочному графику", — вспомнила она.

Также Фокус писал, что Блейк Лайвли, недавно родившая четвертого ребенка, поделилась в Instagram фотографиями с семейного отдыха. Актриса опубликовала снимки в купальнике, продемонстрировав, что она очень быстро пришла в форму.