10 роскошных появлений Блейк Лайвли на Met Gala (фото)

Met Gala важнее для индустрии моды, чем любое шоу на Неделе моды в Нью-Йорке, и на то есть веские причины.

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Каждый год в первый понедельник мая бесчисленное количество знаменитостей появляются в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, безупречно одетые в соответствии с определенной темой. По сути, это костюмированная вечеринка, хотя костюмы представляют собой невероятно дорогие платья, сшитые на заказ, а посетителями вечеринки являются одни из самых громких имен в Голливуде. Некоторые знаменитости не слишком усердствуют с нарядами, но другие, такие как Рианна и Зендая, неизменно сияют на ковре в идеальных ансамблях.

В роли старшеклассницы из Верхнего Ист-Сайда Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница" Блейк Лайвли провела много времени на ступенях Метрополитен-музея, а учитывая, что актриса регулярно посещает Met Gala с 2008 года, кажется, что жизнь наследует искусство.

Лайвли знает, как эффектно появиться на самом большом модном вечере, часто выбирая образы с каскадными шлейфами и замысловатыми украшениями, которые гарантировано будут появляться на фотографиях с красной ковровой дорожки.

К сожалению, 27 апреля 2023 года Блейк подтвердила, что не будет присутствовать на мероприятии 2023 года. Тем не менее, Фокус собрал все лучшие наряды Блейк на Met Gala за последние годы.

2008 год

Блейк Лайвли дебютировала на Met Gala, надев черное платье без бретелек от Ralph Lauren. Несмотря на то, что ее образ не соответствовал теме "Супергерои: мода и фэнтези", актриса выглядела потрясающе в облегающем платье в стиле русалки с перьями по подолу. Свой образ она дополнила черными перчатками и браслетами с бриллиантами.

2009 год

Фото: Getty Images

Наряд Блейк Лайвли на гала-концерте Met Gala 2009 продемонстрировал стройные ноги актрисы. Для мероприятия, тема которого была "Модель как муза: воплощение моды", она надела бирюзовое платье Versace с одним рукавом, глубоким V-образным вырезом и прозрачной юбкой.

2010 год

Фото: Getty Images

Американская актриса выбрала ярко-синее платье Marchesa для бала "Американка: создание национальной идентичности" в 2010 году, дополнив его блестящими туфлями-лодочками Christian Louboutin и драгоценностями Lorraine Schwartz. В большом количестве образов мини-юбка Лайвли привлекла внимание многих.

2011 год

После того, как в начале 2011 года Лайвли стала амбассадором Chanel, неудивительно, что на Met Gala Лайвли надела кутюрный образ от роскошного модного дома. Вместе с Карлом Лагерфельдом на мероприятии актриса блистала в платье в греческом стиле с эффектной драпировкой и прозрачным сверкающим лифом.

2013 год

Блейк Лайвли блистала в платье от Gucci на Met Gala 2013, посвященном выставке "Панк: от хаоса к моде". Платье без бретелек имело обтягивающий бледно-голубой верх, а юбка была покрыта замысловатой вышивкой и перьями.

2014 год

Звезда сериала "Сплетница" снова надела платье от Gucci, и на этот раз это было для Met Gala 2014 в честь "Чарльза Джеймса: вне моды". Бледно-розовое платье с глубоким V-образным вырезом идеально облегало ее фигуру. К спинке платья была прикреплена длинная накидка, которая струилась сзади вместе со шлейфом.

2016 год

В то время Лайвли была беременна вторым ребенком. Для бала Manus x Machina: Мода в эпоху технологий" выбрала розовое платье Burberry с накидкой с цветочными деталями.

"Она участвовала в процессе создания и дизайна, и это очень вдохновляло, — сказал тогдашний креативный директор Burberry Кристофер Бейли Vogue. — Нам понравилась идея сочетания сложных техник ручной работы с высокотехнологичными тканями. Результат действительно единственный в своем роде — жемчужина, прямо как Блейк!"

2017 год

Фото: Instagram @glamourmexico

Блейк Лайвли была похожа на настоящую русалку на гала-концерте Met Gala 2017, тема которого была "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art Of The In-Between". Актриса выбрала золотое платье Atelier Versace с глубоким вырезом, состоящем из большого количества драпированных металлических цепочек. Наряд переходил в ярко-синий шлейф с перьями.

2018 год

Образ Лайвли с роскошным шлейфом и декоративными украшениями для Met Gala "Небесные тела: мода и католическое воображение" может стать ее самым знаковым на сегодняшний день.

Замысловатая юбка ее платья от Atelier Versace была такой длинной, что занимала все ступеньки. Изготовление этого платья было непростым делом, и, по данным Vogue, только на вышивку корсажа ушло 600 часов. Роскошный образ она завершила золотым головным убором в стиле нимба от Лоррейн Шварц.

В своем видео Vogue "Life in Looks" в 2022 году Лайвли назвала ансамбль "без сомнения самым любимым образом всех времен", добавив, что она показывает фотографии платья своим детям.

"Я такая: "Это твоя мама". Я пытаюсь сказать им, что я настоящая королевская особа и что им повезло, что я их воспитываю", — поделилась она.

2022 год

Блейк Лайвли знает, как произвести впечатление. Нелегко выделиться из толпы на ежегодном Met Gala, но звезда привлекла всеобщее внимание на мероприятии благодаря трансформации платья на красной дорожке.

В честь темы вечера "В Америке: антология моды" и дресс-кода "Позолоченный гламур" Лайвли выбрала наряд от Atelier Versace в дизайне, вдохновленном архитектурой Нью-Йорка.

Сначала звезда поднималась по культовым ступеням музея Метрополитен в мерцающем платье из розового золота с экстравагантным бантом. Оно было вдохновлено сложной архитектурой Манхэттена и воздавало должное Эмпайр Стейт Билдинг.

Затем бант на юбке был развязан, чтобы обнажить каскадный синий шлейф, дизайн которого был вдохновлен декором в виде созвездия на Центральном вокзале. Она также сменила розовые перчатки на подходящую синюю пару. Между тем ее корона символизировала Статую Свободы, имеющую семь лучей.

Ранее Фокус писал, о том, что темой Met Gala 2023 станет Карл Лагерфельд и его "линия красоты".