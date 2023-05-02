10 розкішних появ Блейк Лайвлі на Met Gala (фото)

Met Gala важливіше для індустрії моди, ніж будь-яке шоу на Тижні моди в Нью-Йорку, і на те є вагомі причини.

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Щороку в перший понеділок травня безліч знаменитостей з'являються в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку, бездоганно одягнені відповідно до певної теми. По суті, це костюмована вечірка, хоча костюми є неймовірно дорогими сукнями, зшитими на замовлення, а відвідувачами вечірки є одні з найгучніших імен у Голлівуді. Деякі знаменитості не дуже стараються з вбраннями, але інші, такі як Ріанна та Зендая, незмінно сяють на килимі в ідеальних ансамблях.

У ролі старшокласниці з Верхнього Іст-Сайду Серени ван дер Вудсен у серіалі "Пліткарка" Блейк Лайвлі провела багато часу на сходах Метрополітен-музею, а з огляду на те, що акторка регулярно відвідує Met Gala з 2008 року, здається, що життя успадковує мистецтво.

Лайвлі знає, як ефектно з'явитися на найбільшому модному вечорі, часто вибираючи образи з каскадними шлейфами та хитромудрими прикрасами, які гарантовано з'являтимуться на фотографіях з червоної килимової доріжки.

На жаль, 27 квітня 2023 року Блейк підтвердила, що не буде присутньою на заході 2023 року. Тим не менш, Фокус зібрав усі найкращі вбрання Блейк на Met Gala за останні роки.

2008 рік

Блейк Лайвлі дебютувала на Met Gala, одягнувши чорну сукню без бретельок від Ralph Lauren. Незважаючи на те, що її образ не відповідав темі "Супергерої: мода і фентезі", акторка виглядала приголомшливо в сукні в стилі русалки з пір'ям по подолу. Свій образ вона доповнила чорними рукавичками та браслетами з діамантами.

2009 рік

Фото: Getty Images

Вбрання Блейк Лайвлі на гала-концерті Met Gala 2009 продемонструвало стрункі ноги акторки. Для заходу, тема якого була "Модель як муза: втілення моди", вона одягла бірюзову сукню Versace з одним рукавом, глибоким V-подібним вирізом та прозорою спідницею.

2010 рік

Фото: Getty Images

Американська акторка обрала яскраво-синю сукню Marchesa для балу "Американка: створення національної ідентичності" у 2010 році, доповнивши її блискучими туфлями-човниками Christian Louboutin та коштовностями Lorraine Schwartz. У великій кількості образів мініспідниця Лайвлі привернула увагу багатьох.

2011 рік

Після того, як на початку 2011 року Лайвлі стала амбасадором Chanel, не дивно, що на Met Gala Лайвлі одягла кутюрний образ від розкішного модного будинку. Разом з Карлом Лагерфельдом на заході акторка сяяла у сукні у грецькому стилі з ефектним драпіруванням та прозорим блискучим ліфом.

2013 рік

Блейк Лайвлі сяяла у сукні від Gucci на Met Gala 2013, присвяченій виставці "Панк: від хаосу до моди". Сукня без бретельок мала обтягуючий блідо-блакитний верх, а спідниця була вкрита хитромудрою вишивкою та пір'ям.

2014

Зірка серіалу "Пліткарка" знову одягла сукню від Gucci, і цього разу це було для Met Gala 2014 на честь "Чарльза Джеймса: поза модою". Блідо-рожева сукня з глибоким V-подібним вирізом ідеально облягала її фігуру. До спинки сукні було прикріплено довгу накидку, яка струмувала ззаду разом зі шлейфом.

2016 рік

На той час Лайвлі була вагітна другою дитиною. Для балу Manus x Machina: "Мода в епоху технологій" обрала рожеву сукню Burberry з накидкою з квітковими деталями.

"Вона брала участь у процесі створення та дизайну, і це дуже надихало, — сказав тодішній креативний директор Burberry Крістофер Бейлі Vogue. — Нам сподобалася ідея поєднання складних технік ручної роботи з високотехнологічними тканинами. Результат справді єдиний у своєму роді — перлина, просто як Блейк! "

2017 рік

Фото: Instagram @glamourmexico

Блейк Лайвлі була схожа на справжню русалку на гала-концерті Met Gala 2017, тема якого була "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art Of The In-Between". Акторка обрала золоту сукню Atelier Versace з глибоким вирізом, яка складалась з великої кількості драпірованих металевих ланцюжків. Вбрання переходило в яскраво-синій шлейф з пір'ям.

2018 рік

Образ Лайвлі з розкішним шлейфом та декоративними прикрасами для Met Gala "Небесні тіла: мода та католицька уява" може стати її найзнаковішим на сьогоднішній день.

Складна спідниця її сукні від Atelier Versace була такою довгою, що займала всі сходинки. Виготовлення цієї сукні було непростою справою, і, за даними Vogue, лише на вишивку корсажа пішло 600 годин. Розкішний образ вона завершила золотим головним убором у стилі німбу від Лоррейн Шварц.

У своєму відео Vogue "Life in Looks" у 2022 році Лайвлі назвала ансамбль "без сумніву найулюбленішим чином усіх часів", додавши, що вона показує фотографії сукні своїм дітям.

"Я така: "Це твоя мама". Я намагаюся сказати їм, що я справжня королівська особа і що їм пощастило, що я їх виховую", — сказала вона.

2022 рік

Блейк Лайвлі знає, як справити враження. Нелегко виділитися з натовпу на щорічному Met Gala, але зірка привернула увагу на заході завдяки трансформації сукні на червоній доріжці.

На честь теми вечора "В Америці: антологія моди" та дрес-коду "Позолочений гламур" Лайвлі обрала вбрання від Atelier Versace у дизайні, натхненному архітектурою Нью-Йорка.

Спочатку зірка піднімалася культовими сходами музею Метрополітен у мерехтливій сукні з рожевого золота з екстравагантним бантом. Вона була натхнена складною архітектурою Манхеттена і віддавала належне Емпайр Стейт Білдінг.

Потім бант на спідниці був розв'язаний, щоб оголити синій каскадний шлейф, дизайн якого був натхненний декором у вигляді сузір'я на Центральному вокзалі. Вона також змінила рожеві рукавички на відповідну синю пару. Тим часом її корона символізувала Статую Свободи, яка має сім променів.

Раніше Фокус писав про те, що темою Met Gala 2023 стане Карл Лагерфельд та його "лінія краси".