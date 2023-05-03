В американской ветлечебнице нашелся двойник Кейт Миддлтон

По словам Молли Бринкман, с годами ее сходство с принцессой Уэльской становится все очевиднее.

35-летняя ветеринарный врач Молли Бринкман из Франклина (штат Теннесси, США) рассказала журналистам, что ей прохожие на улицах очень часто говорят о ее сходстве с Кейт Миддлтон, а также о том, что она давно следит за жизнью принцессы Уэльской и даже мечтает сыграть ее в новом сезоне "Короны".

Женщина, воспитывающая двоих детей, говорит, что и сама замечает, что похожа на королевскую особу, у них схожи стиль и прическа, и они делают одинаковый макияж.

В TikTok Молли часто публикует ролики, в которых рассказывает о жизни животных, и именно в комментариях под такими видео ей чаще всего пишут о сходстве с будущей королевой Великобритании.

"Выглядеть как она — это комплимент. Я всегда любила ее. Люди говорят: "Святая корова, ты похожа на Кейт", "Тебе следует пройти прослушивание в "Корону"". Netflix может позвонить мне в любое время. Я могу быть нынешней Кейт", – говорит Бринкман, которая замужем за 35-летним Райаном и имеет театральное образование.

Американка подчеркивает, что сама окончательно поверила в то, что она двойник Кейт, только после того, как посмотрела свои же ролики в TikTok.

"Мне много лет говорили лично, что я похожа на нее. Незнакомцы подходят и говорят: "Ты похожа на Кейт". Они говорят: "На секунду я подумал, что это она". Мой TikTok взорвался, и люди начали говорить об этом в Интернете", – рассказывает она.

По словам Молли, с возрастом это сходство становится все очевиднее:

"Когда я стала старше, моя внешность стала больше похожа на нее. Наши волосы и стиль очень похожи. Когда у меня кудрявые волосы, это больше похоже на нее, и мы делаем похожий макияж. Я вижу некоторое сходство. Я думаю, что она красивая. Весело и лестно, когда тебя сравнивают с ней".

Кейт Миддлтон – не единственная, с кем сравнивают Молли. Ей говорили, что она похожа еще и на актрис Кейт Аптон и Кейт Хадсон, однако американка с этим не согласна.

Она планирует посетить коронацию короля Чарльза III, которая состоится 6 мая.

Ранее Фокус писал о том, сколько денег зарабатывает двойник Кейт Миддлтон.