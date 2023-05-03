Модель plus-size Эшли Грэм появилась на Met Gala в черно-розовом наряде

Эшли Грэм выглядела великолепно на красной дорожке Met Gala 2023 года.

35-летняя американская супермодель Эшли Грэм появилась на красной дорожке Met Gala-2023 в платье из структурированного бархата и атласа, которое создал британский дизайнер Харрис Рид. Об этом пишет People.

Под фотографиями своего образа, опубликованными в Instagram, Грэм рассказала, что Рид черпал вдохновение в Chanel Haute Couture 80-х. Черно-розовое платье было с глубоким вырезом, открытыми плечами и расширяющимся силуэтом на бедрах. Нижняя часть ее платья напоминала постамент. Свой эффектный образ модель plus-size дополнила жемчужными серьгами Mikimoto.

"Вместе мы создали мощный момент, соединив изящество Лагерфельда с фирменной плавностью Харриса Рида, — написала Грэм. — Я просто чувствую себя такой красивой. Спасибо, Харрис, за это великолепное и мощное творение, воплощающее преобразующую силу моды. #MetGala2023".

Она также рассказала, что подстриглась прямо перед звездным вечером, опубликовав снимок своих отрезанных прядей в истории в Instagram. В результате получилась прическа до плеч, которую стилист Жюстин Марьян сделала с загнутыми краями и завитой челкой в стиле старого Голливуда.

"Вдохновленный ее платьем из розового атласа и черного бархата, я решил придать ей классический гламур 90-х, матовую кожу, розовый румянец, матовые дымчатые глаза и красивую матовую помаду. Вечный и красивый образ для Met Gala", — поделился знаменитый визажист Иван Нуньес, который сделал макияж Эшли.

Напомним, ранее Фокус писал о самых откровенных платьях Met Gala 2023. А также о тех, кто рискнул вдохновиться кошкой Шупетт, любимицей Карла Лагерфельда. Джаред Лето в пушистом костюме стал самым популярным парнем на красной дорожке.