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Какой праздник 3 мая 2023 года: святого Феодора — что сегодня нельзя делать?

Святой Феодор

День памяти святого Феодора — почему сегодня нельзя стирать белье и что еще нельзя делать. Кто сегодня празднует День ангела и что еще случилось 3 мая.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память святого Феодора. Он был родом из богатой семьи, всегда стремился к Богу. В юности он покинул родной дом и ушел в пустыню. Там Феодор много молился, мало ел, пил только воду, носил власяницу и практиковал воздержание, за что получил от Господа дар чудотворения.

Что нельзя делать 3 мая:

  • стирать белье, потому что могут присниться кошмары;
  • ловить рыбу;
  • сажать растения.

Народные приметы и поверья:

  • ясная ночь к заморозкам;
  • появились комары – ждите потепление;
  • гром гремит – будет урожайный год.

День ангела празднуют:

Александр, Гавриил, Григорий, Вячеслав.

Родились в этот день:

  • 1469 год – политический деятель и мыслитель, государственный секретарь Флоренции Никколо Макьявелли.

Также в этот день:

  • 1791 год – Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял первую конституцию в Европе и вторую в мире (после Конституции США);
  • 1815 год – образуется Королевство Польское;
  • 1880 год – открыт первый в Украине львовский конный трамвай;
  • 1995 год – указом президента Леонида Кучмы установлен первый орден независимой Украины – Богдана Хмельницкого;
  • 2014 год – создан добровольческий батальон "Айдар".