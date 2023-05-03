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Какой праздник 3 мая 2023 года: святого Феодора — что сегодня нельзя делать?
День памяти святого Феодора — почему сегодня нельзя стирать белье и что еще нельзя делать. Кто сегодня празднует День ангела и что еще случилось 3 мая.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память святого Феодора. Он был родом из богатой семьи, всегда стремился к Богу. В юности он покинул родной дом и ушел в пустыню. Там Феодор много молился, мало ел, пил только воду, носил власяницу и практиковал воздержание, за что получил от Господа дар чудотворения.
Что нельзя делать 3 мая:
- стирать белье, потому что могут присниться кошмары;
- ловить рыбу;
- сажать растения.
Народные приметы и поверья:
- ясная ночь к заморозкам;
- появились комары – ждите потепление;
- гром гремит – будет урожайный год.
День ангела празднуют:
Александр, Гавриил, Григорий, Вячеслав.
Родились в этот день:
- 1469 год – политический деятель и мыслитель, государственный секретарь Флоренции Никколо Макьявелли.
Также в этот день:
- 1791 год – Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял первую конституцию в Европе и вторую в мире (после Конституции США);
- 1815 год – образуется Королевство Польское;
- 1880 год – открыт первый в Украине львовский конный трамвай;
- 1995 год – указом президента Леонида Кучмы установлен первый орден независимой Украины – Богдана Хмельницкого;
- 2014 год – создан добровольческий батальон "Айдар".