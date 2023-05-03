Жена больного Брюса Уиллиса вспомнила, как они посетили Met Gala (фото)

Через два месяца после бракосочетания в 2009 году звездная пара стала гостями ежегодного бала Института костюма.

Жена больного Брюса Уиллиса вспомнила, как они с голливудским актером посещали ежегодный балл Института костюма Met Gala в 2009 году. Архивными снимками модель Эмма Хеминг-Уиллис поделилась в своем Instagram.

44-летняя знаменитость опубликовала фото, на которых она посетила вместе со своим 68-летним мужем легендарное мероприятие, когда величайшие звезды собрались в первый понедельник мая в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

Пара отсутствовала на Met Gala 2023. "Крепкий орешек" ушел из актерской карьеры после того, как у него диагностировали афазию, а впоследствии его семья узнала, что у него лобно-височная деменция.

На архивных кадрах пара выглядела гармонично и счастливо, учитывая, что они поженились всего два месяца до этого.

С темой "Модель музы: воплощение моды" Эмма поразила глубоким черным платьем с яркими драгоценными украшениями, а Брюс выглядел изысканно в классическом смокинге.

"Он подходит для свидания", — подписала фото жена "Крепкого орешка".

Брюс Уиллис с женой Эммой на Met Gala 2009 Брюс Уиллис с женой Эммой на Met Gala 2009

В этом году темой Met Gala стала "Линия красоты Карла Лагерфельда". Фокус писал о худших нарядах красной дорожки мероприятия.

Напомним, 68-летний Брюс Уиллис впервые стал дедушкой.

Также Фокус писал о редких фото больного Брюса Уиллиса и его старшей дочери от Эммы Хеминг-Уиллис.