Жена больного Брюса Уиллиса показала эксклюзивные фото и видео актера с их старшей дочерью

В ролике можно увидеть Брюса Уиллиса еще здоровым и полным сил.

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43-летняя жена голливудской легенды Брюса Уиллиса Эмма Хэминг опубликовала на своей странице в Instagram нарезку, сделанную из фото и видео, ко дню рождения дочери Мэйбл, в которую вошли кадры, которые ранее поклонники не видели.

"Поздравляем Мэйбл Рэй с 11-летием! Твоя энергия заразительна. Твоей улыбкой и теплом можно осветить целую комнату. Как ты любишь и заботишься о своей семье и друзьях, приятно наблюдать. Продолжай сиять, моя любовь", – говорится в подписи к посту.

На кадрах отображены этапы взросления Мэйбл, время, которое она проводит с отцом и матерью, и счастливые моменты из жизни семьи.

Мэйбл – первенец Уиллиса и Хэминг. Их младшей дочери Ивлин – восемь лет. Всего у актера пять дочерей. Троих ему родила актриса Деми Мур. Это 34-летняя Румер, 31-летняя скаут и 29-летняя Таллула. Уже скоро Брюс впервые станет дедушкой, поскольку Румер ожидает своего первенца.

Уиллис и Хеминг поженились в Теркс и Кайкос в марте 2009 года. Их пара считалась одной из самых крепких в Голливуде и одной из самых дружелюбных. Например, бывшая и нынешняя жена настолько поладили между собой, что две семьи даже провели вместе период самоизоляции.

Новость о том, что у Брюса афазия, серьезно ударила по моральному состоянию всех близких людей актера. Спустя год врачи конкретизировали диагноз знаменитости, заявив, что у него – лобно-височная деменция. Актер уже существенно сдал по здоровью, что было хорошо заметно в видео к его дню рождения.

По словам жены Брюса, в день его 68-летия она проснулась со слезами на глазах, поскольку знает, что ее супруг уже оторван от реальности и воспринимает происходящее совершенно не так, как тогда, когда был здоров. Тем не менее она тверда в намерении бороться за него и сделать его жизнь комфортной, насколько это возможно.

Ранее Фокус писал, что бывшая жена Брюса Уиллиса показала его новые фото, что стало подарком для поклонников актера, который в последнее время практически не появляется на публике.