Дружина хворого Брюса Вілліса показала ексклюзивні фото та відео актора з їхньою старшою дочкою

У ролику можна побачити Брюса Вілліса ще здоровим і повним сил.

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43-річна дружина голлівудської легенди Брюса Вілліса Емма Гемінг опублікувала на своїй сторінці в Instagram нарізку, зроблену з фото та відео, до дня народження дочки Мейбл, до якої увійшли кадри, яких раніше шанувальники не бачили.

"Вітаємо Мейбл Рей з 11-річчям! Твоя енергія заразна. Твоєю усмішкою і теплом можна осяяти цілу кімнату. Як ти любиш і піклуєшся про свою родину та друзів, приємно спостерігати. Продовжуй сяяти, моя любов", — ідеться у підписі до посту.

На кадрах відображені етапи дорослішання Мейбл, час, який вона проводить із батьком та матір'ю, та щасливі моменти із життя сім'ї.

Мейбл — первісток Вілліса та Гемінг. Їхній молодшій дочці Івлін — вісім років. Усього в актора п'ять дочок. Трьох йому народила акторка Демі Мур. Це 34-річна Румер, 31-річна скаут та 29-річна Таллула. Незабаром Брюс вперше стане дідусем, оскільки Румер чекає на свого первістка.

Вілліс і Гемінг одружилися в Теркс та Кайкос у березні 2009 року. Їх пара вважалася однією з найміцніших та найдружніших у Голлівуді. Наприклад, колишня і нинішня дружина настільки порозумілися між собою, що дві родини навіть провели разом період самоізоляції.

Новина про те, що Брюс має афазію, серйозно вдарила по моральному стану усіх близьких людей актора. Через рік лікарі конкретизували діагноз знаменитості, заявивши, що у нього — лобно-скронева деменція. Актор уже суттєво здав по здоров'ю, що було добре помітно у відео до його дня народження.

За словами дружини Брюса, у день його 68-річчя вона прокинулася зі сльозами на очах, оскільки знає, що її чоловік уже відірваний від реальності та сприймає те, що відбувається, зовсім не так, як тоді, коли був здоровий. Проте вона тверда в намірі боротися за нього і зробити його життя комфортним, наскільки це можливо.

Раніше Фокус писав, що колишня дружина Брюса Вілліса показала його нові фото, що стало подарунком для шанувальників актора, який останнім часом практично не з'являється на публіці.