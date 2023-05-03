Коронация Чарльза "станет чистилищем" для принца Гарри, — источник

Герцог Сассекский прибудет в Европу только на сутки, чтобы вернуться на день рождения своего сына Арчи.

Коронация Чарльза ІІІ "станет чистилищем" для принца Гарри. Об этом пишет Express.

В своем подкасте телеведущая Дениз Уэлч обсуждала присутствие герцога Сассекского на долгожданном мероприятии 6 мая 2023 года.

Ее комментарии появились после того, как дворец подтвердил, что младший сын короля будет присутствовать сам, без жены Меган Маркл, которая останется в Калифорнии с двумя их детьми.

Гарри прибудет в Европу менее чем на сутки, поскольку коронация приходится на четвертый день рождения его сына Арчи. Поэтому, судя по всему, герцог будет спешить к детям и жене.

Принц Гарри Фото: Dax Shepard/Instagram

Защищая Гарри, Дениз призналась, что ей "надоело это" еще до того, как коронация даже не началась.

Она также обсудила решение Меган не посещать коронацию, сказав: "Почему она хочет приехать сюда?" Что касается принца Гарри, ведущая добавила: "Я думаю, что для него будет чистилищем прийти на коронацию".

Королевские эксперты предусмотрели, что Гарри будет "очень нервничать" на коронации и избегать неудобных разговоров.

Принц Гарри Фото: Getty

Также сообщалось, что Гарри будет выполнять роль второго плана во время мероприятия и оставаться в Великобритании всего 24 часа.

Напомним, Меган Маркл подписала контракт с главным агентством талантов Голливуда.

Также Фокус писал об опасности персоны принца Гарри для современной монархии.