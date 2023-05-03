Меган Фокс и Machine Gun Kelly больше не живут вместе

Звездная пара, активно готовившаяся к свадьбе, все больше подогревает слухи о своем разрыве.

36-летняя американская актриса Меган Фокс не живет вместе со своим женихом на фоне слухов об их расставании. Об этом пишет The Sun.

Звезда "Тела Дженнифер" сейчас не живет в доме музыканта Machine Gun Kelly после того, как пропустила вечеринку по случаю его дня рождения, поскольку инсайдер утверждает, что пара снова "на перерыве".

Впервые слухи о расколе между знаменитостями распространились в феврале 2023, когда было предположение, что Колсон Бейкер (настоящее имя музыканта) изменяет возлюбленной, однако пара отрицала причастность третьей стороны.

Позже их сфотографировали во время романтического путешествия на Гавайи в начале апреля, где пару видели, как они веселятся на местном пляже.

Но после того, как они вернулись, романтические отношения снова остыли, и Меган несколько дней не была в доме Колсона, где в начале этой недели он праздновал свое 33-летие без актрисы.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: meganfox

"Меган вообще не была дома еще до его дня рождения. Они жили вместе даже во время слухов об измене перед тем, как уехали на Гавайи… Меган не пошла на его день рождения, которое закончилось тем, что на вечеринку приехала полиция, и потому ее не было, они снова на перерыве", — рассказывает инсайдер издания.

По словам источника, сейчас Колсон ведет себя как одинокий мужчина.

"Дома всегда есть люди, многие девушки, а на улице масса кричащих машин, как в те дни, когда он был с Меган", — добавляет инсайдер.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Напомним, свадьба Меган Фокс и Колсона Бейкера также оказалась под угрозой.

Ранее Фокус писал о романтическом отпуске Меган Фокс с ее женихом на Гавайях.