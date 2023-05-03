Кевин Костнер разводится со второй женой после 18 лет брака
49-летняя Кристин Баумгартнер подала на развод, сославшись на "непримиримые разногласия".
68-летний актер Кевин Костнер, звезда фильмов "Телохранитель", "Танцующий с волками", а также сериала "Йеллоустон", разводится со своей 49-летней женой Кристин Баумгартнер. На развод подала Кристин, сославшись на "непримиримые разногласия". Она также попросила о совместной опеке над тремя детьми пары — Кейденом, 15 лет, Хейсом, 14 лет, и Грейс, 12 лет. Об этом сообщает Daily Mail.
Пара прожила в браке 18 лет. Сам Костнер признался, что испытывает "большую печаль" по поводу решения своей жены.
Это второй брак актера. С 1978 по 1994 год он был женат на Синтии Силве. В этом браке родились трое детей. У него также есть сын Лиам Костнер от Бриджит Руни, с которой он встречался после разрыва с Сильвой.
С Кристин он начал встречаться в 2000 году. В 2004-м они сыграли свадьбу на ранчо Костнера в Аспене, штат Колорадо.
"К большому сожалению, обстоятельства, которые он не мог контролировать, привели к тому, что мистеру Костнеру пришлось участвовать в расторжении брака", — говорится в заявлении представителя Костнера.
Впрочем, согласно информации таблоидов, непримиримые разногласия – это огромное количество работы, из-за которой актер почти не бывал дома.
Инсайдеры рассказали, что она потребовала от него, чтобы он бросил съемки в сериале "Йеллоустон", но вместо этого актер взялся за новый вестерн и, возможно, все еще будет сниматься в шестом сезоне популярном телешоу. Согласно его рабочему графику, дома он бывал по три месяца в год, от чего, видимо Кристин устала.
Она говорила ранее, что его плотный график съемок мешал их семье. Съемки проходили в штате Монтана, тогда как Кристин и дети оставались в Лос-Анджелесе.
"Это действительно мешало их семейной жизни. Она хотела, чтобы он ушел из проекта, или останется один", — говорил источник.
За день до того, как Кристин подала на развод, Кевин Костнер проводил время в Лас-Вегасе и фотографировался с поклонниками.
Он отправился в ресторан и бар Milano с актерами и съемочной группой после специального предварительного показа своего нового вестерна "Горизонт: Американская сага".
Владелец и шеф-повар ресторана Лаура Мильорини сфотографировались с Костнером вместе с коллегой Лаурой Трент.
Она поделилась снимком в Instagram и написала: "Какое было удовольствие устроить этот замечательный ужин для такого замечательного актера!".
Адвокат Костнера Марти Сингер ранее говорил, что "каждый, кто хоть что-то знает о Кевине, в курсе, что он невероятно увлечен шоу и всегда делал все возможное, чтобы обеспечить его успех".
Такая одержимость работой и привела к разводу, считают инсайдеры.
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