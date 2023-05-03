Виктория Бекхэм поделилась очень откровенным фото своего мужа

Бывшая певица гордится своим мужем и не упускает возможности показать его в лучшем ракурсе.

49-летняя дизайнер Виктория Бекхэм поздравила своего мужа с 48-летием очень личным снимком. Экс-"перчинка" опубликовала фото мужа Дэвида в мокрых белых трусах Calvin Klein и шапке, стоящего в бассейне и смеющегося в камеру. Подписчики могут рассмотреть подтянутое и накачанное тело футболиста, а также его татуировки.

"Давайте все отпразднуем @davidbeckham !! Пожалуйста", – написала она в подписи со смеющимся смайликом.

Дэвид Бекхэм Фото: Victoria Beckham/Instagram

Виктория часто хвастается мужем-красавцем и всемирно известной звездой футбола, а в марте поддразнила его во время парной тренировки. Бывшая участница группы Spice Girl поделилась видео своей домашней тренировки в Instagram, пошутив, что Дэвид "выглядит великолепно, ничего не делая", в то время как она потеет в их личном спортзале.

"В то время как один из нас очень усердно работает… другой выглядит великолепно, не делая много 🥴", — написала она, отметив их тренера Бобби Рича.

У пары четверо детей – дочь Харпер и сыновья Ромео, Круз и Бруклин. Семья всегда поддерживает Викторию, которая развивает модный бренд имени себя. Например, в марте Дэвид и трое из их четверых детей посетили показ миссис Бекхэм на Неделе моды в Париже.

Ранее Фокус писал, что в апреле Дэвид поздравил жену с днем рождения, показав в соцсети их архивное фото.