Маколей Калкин был замечен на свидании с возлюбленной (фото)

Пара наслаждалась редкой совместной прогулкой всего через несколько месяцев после рождения второго ребенка.

42-летний американский актер Маколей Калкин и его невеста, 34-летняя актриса и модель Бренда Сонг были замечены на свидании в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильмов "Один дома" наслаждался прогулкой с возлюбленной, пока маленькие дети были дома.

Бренда продемонстрировала подтянутую фигуру в облегающем черном топе без рукавов, заправленном в синие джинсы. Свой образ она дополнила туфлями на танкетке, несколькими ожерельями, браслетами, серьгами с бриллиантами и обручальным кольцом. В руках девушка держала небольшую сумку и серое пальто.

Маколей выбрал для ужина с невестой джинсовую рубашку с длинными рукавами на пуговицах поверх белой футболки, черные джинсы Rag & Bone и черные кеды Converse All-Star.

Напомним, звезда фильмов "Хороший сын" и "Один дома" познакомился с Брендой в 2017 году на съемках фильма "Земля перемен" в Таиланде. Они долго время скрывали свои отношения, и даже не публиковали совместных фото. В апреле 2021 года у них родился сын Дакота Сонг, названный в честь покойной сестры Калкина.

До Бренды Калкин был женат на актрисе Рэйчел Майнер, однако молодоженам было всего по 17 лет и этот брак закончился разводом.

Также Фокус писал, что Маколей Калкин стал отцом во второй раз и раскрыл имя ребенка.