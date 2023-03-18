Звезда "Один дома" Маколей Калкин стал отцом во второй раз и раскрыл имя ребенка

Один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда стал отцом во второй раз.

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42-летний американский актер Маколей Калкин и его невеста, 34-летняя актриса и модель Бренда Сонг, приветствовали второго ребенка три месяца назад на Рождество. Об этом сообщает Us Weekly.

Официально звездная пара не подтвердила радостную новость, однако по информации инсайдеров у них родился мальчик, которого назвали Карсон.

У Маколея и Бренды уже есть сын Дакота, который родился в апреле 2021 года. Пара вместе уже пять лет и в прошлом году обручилась, но подробности личной жизни они афишируют редко.

У Маколея Калкина и Бренды Сонг уже есть сын Дакота, который родился в апреле 2021 года

Когда два года назад Бренда родила своего первенца, они также старались держать эту новость в тайне.

Напомним, звезда фильмов "Хороший сын" и "Один дома" познакомился с Брендой в 2017 году на съемках фильма "Земля перемен" в Таиланде. Они долго время скрывали свои отношения, и даже не публиковали совместных фото. В апреле 2021 года у них родился сын Дакота Сонг, названный в честь покойной сестры Калкина. Дакоту Калкин в 2008 году сбила машина.

До Бренды Калкин был женат на актрисе Рэйчел Майнер, однако молодоженам было всего по 17 лет и этот брак закончился разводом.