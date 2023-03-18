Зірка "Один вдома" Маколей Калкін став батьком вдруге та розкрив ім'я дитини

Один із найуспішніших дітей-акторів в історії Голлівуду став батьком вдруге.

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42-річний американський актор Маколей Калкін та його наречена, 34-річна акторка та модель Бренда Сонг, народили другу дитину три місяці тому на Різдво. Про це повідомляє Us Weekly.

Офіційно зіркова пара не підтвердила радісну новину, проте, за інформацією інсайдерів, у них народився хлопчик, якого назвали Карсон.

У Маколея та Бренди вже є син Дакота, який народився у квітні 2021 року. Пара разом уже п'ять років і минулого року побралася, але подробиці особистого життя вони афішують рідко.

У Маколея Калкіна та Бренди Сонг вже є син Дакота, який народився у квітні 2021 року

Коли два роки тому Бренда народила свого первістка, вони намагалися тримати цю новину в таємниці.

Нагадаємо, зірка фільмів "Хороший син" та "Один вдома" познайомився з Брендою у 2017 році на зйомках фільму "Земля змін" у Таїланді. Вони довго приховували свої стосунки і навіть не публікували спільних фото. У квітні 2021 року у них народився син Дакота Сонг, названий на честь покійної сестри Калкіна. Дакоту Калкін у 2008 році збила машина.

До Бренди Калкін був одружений з акторкою Рейчел Майнер, проте молодятам було лише по 17 років і цей шлюб закінчився розлученням.