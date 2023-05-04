Гвинет Пэлтроу однажды отказала Леонардо Ди Каприо в свидании

Гвинет Пэлтроу рассказала, что отказалась от свидания с Леонардо Ди Каприо из-за репутации актера.

Во время эпизода "Call Her Daddy" ведущая Александра Купер спросила Гвинет Пэлтроу о некоторых из ее романов, упомянув оскароносного Ди Каприо. Об этом пишет PageSix.

"Нет, никогда не встречалась с Лео, — призналась 50-летняя актриса. — Он пытался в свое время. Но он уже был, знаете ли, очень распущен с девушками в свои 19 лет".

Гвинет Пэлтроу и Леонардо ди Каприо Фото: Getty Images

Кроме того, основательница Goop раскрыла некоторые подробности интимной жизни с Беном Аффлеком и Брэдом Питтом.

Несмотря на похвалу обоих мужчин за то, что они "хорошо целуются", звезда не могла определиться, кто из них лучше в постели.

"Это действительно тяжело, — сказала она. — Потому что Брэд был своего рода большой химией, любовью всей жизни, своего рода [связью]. А потом Бен был технически превосходен".

Тем не менее, когда пришло время играть в "F-k, Marry, Kill" со своими бывшими, в том числе с бывшим супругом Крисом Мартином, звезда "Железного человека" в конечном итоге решила, что смогла бы снова выйти замуж за Мартина, переспать с Питтом и, к сожалению, убить Аффлека.

Пытаясь объяснить свой выбор, она отметила, что 59-летний Бред Питт, с которым она обручилась в 1996 году, был более романтичным.

Напомним, вместе с Гвинет Пэлтроу вручение премии посетил канадский актер Киану Ривз.

Также Фокус писал о редких фото Гвинет Пэлтроу с ее сыном Мозесом от брака с Крисом Мартином.