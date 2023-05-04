Приянка Чопра рассказала о неудачной пластической операции

Приянка Чопра поделилась, что неудачная ринопластика вызвала у нее "глубокую депрессию".

40-летняя индийская актриса Приянка Чопра призналась, что у нее ухудшилось психологическое здоровье после неудачной операции по исправлению носа. Об этом она рассказала на "Шоу Говарда Стерна", пишет PageSix.

"Это была темная фаза", — призналась бывшая "Мисс мира".

Чопра рассказала, что ранее ей советовали удалить полип в носовой полости. Однако после процедуры ее лицо стало выглядеть "совершенно по-другому", и она впала в "глубокую депрессию".

Приянка Чопра до операции

Помимо того, что операция повлияла на ее внешний вид и внутренние мысли, она также повлияла на ее доход. Приянку тогда уволили из трех разных фильмов и она думала, что ее актерская карьера "закончена, не начавшись". Время от времени звезда даже не хотела выходить из дома, но ее покойный отец, который был врачом, призвал ее снова лечь под нож, чтобы сделать корректирующую операцию.

Приянка Чопра, 2004 год Фото: Getty Images

"Я была в ужасе от этого, но он сказал: "Я буду в палате с тобой", — сказала Приянка. — Он держал меня за руки и помог мне восстановить уверенность в себе".

Болливудский кинорежиссер Анил Шарма также помог ей вернуться на правильный путь, предложив Приянке роль второстепенного персонажа в фильме, хотя она должна была сыграть главную роль.

Приянка Чопра Фото: Getty Images

Напомним, Приянка Чопра показала встречу с годовалой дочерью после продолжительной разлуки.

Также Фокус писал, что в Лондоне Приянка Чопра вышла на красную дорожку в компании мужа.