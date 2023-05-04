Менее официально. Как принцессу Шарлотту называют в школе

Официальное имя восьмилетней внучки Чарльза III – Ее Королевское Высочество Принцесса Уэльская Шарлотта.

Стало известно, как принцессу Шарлотту называют в школе. Об этом пишет Mirror.

Когда имя принцессы Шарлотты зачитывается в ее школьном журнале, оно, конечно, не такое королевское, как ее официальный титул. Несмотря на то, что она официально называется "Ее Королевское Высочество Принцесса Уэльская Шарлотта", сокращенная форма имени внучки короля Великобритании используется гораздо чаще.

Когда она родилась восемь лет назад, девочку назвали Шарлотта Элизабет Диана, причем ее первое имя было женской формой от Чарльз в честь ее дедушки, а второе имя Элизабет – в честь прабабушки, покойной королевы, а Диана – покойной бабушки по отцовской линии.

Ранее Шарлотта была известна как "Ее Королевское Высочество Принцесса Шарлотта Кембриджская", пока ее отец, принц Уильям, не стал вторым в очереди на престол, когда его бабушка, королева Елизавета II, скончалась в сентябре 2022.

Теперь ее официальный королевский титул — "Ее Королевское Высочество Принцесса Уэльская Шарлотта", который будет оставаться до конца ее жизни.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Несмотря на его постоянство, это немного длинное имя для восьмилетнего ребенка в начальной школе, поэтому Кейт и Уильям по-разному написали его в реестре.

Напоминая о принцах Уильяме и Гарри, которые в детстве взяли за фамилию своего отца Уэльс, Джордж, Шарлотта и Луи использовали Кембридж в школе.

Остается неизвестным, так ли это до сих пор из-за смены официального названия. Поэтому, судя по всему, восьмилетнюю дочь принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон называют в школе Шарлотта Кембридж или Шарлотта Уэльс.

Все трое детей принца и принцессы Уэльской ходят в Lambrook, независимую подготовительную школу в графстве Беркшир, после того, как семья переехала в коттедж Adelaide Cottage с четырьмя спальнями в Windsor Home Park неподалеку от замка.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта Фото: Getty

Напомним, какой мультфильм принцесса Шарлотта готова просматривать многократно.

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