Кейт Миддлтон рассказала о любимом фильме принцессы Шарлотты

Принцесса Шарлотта – средний ребенок и единственная дочь принца Уильяма и его жены.

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Кейт Миддлтон рассказала о любимом фильме своей единственной дочери принцессы Шарлотты. Об этом пишет Hola.

Жена принца Уэльского часто делится интересными рассказами о своих наследниках, а в начале этой недели она обнародовала подробности о любимом фильме принцессы Шарлотты.

41-летняя Кейт помогала в The Baby Bank в Виндзоре, недалеко от семейного дома Уэльсов, Adelaide Cottage. Мама двоих складывала детскую одежду и сортировала пожертвования, рассказывая о важности общественных инициатив.

Осмотрев кучу коробок с игрушками Базза Лайтера, предоставленных Mattel, принцесса сказала: "О да, моя дочь является большим поклонником "Истории игрушек".

Первые два фильма, выпущенные в 1995 и 1999 годах, стали кассовыми хитами, а премьера третьего состоялась 11 лет спустя.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

"История игрушек 4" была выпущена как часть франшизы в 2019 году, во всех четырех фильмах Том Хенкс и Тим Аллен озвучили Вуди и Базза Лайтера соответственно.

Выход принцессы состоялся всего через день после того, как Уэльсы отпраздновала пятый день рождения принца Луи. Кенсингтонский дворец обнародовал два новых портрета молодой королевской особы, чтобы отметить это событие.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Напомним, что еще связывает принцессу Шарлотту и принцессу Диану.

Также Фокус писал о топ-3 образах принцессы Шарлотты в голубом.