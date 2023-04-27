Кейт Міддлтон розповіла про улюблений фільм принцеси Шарлотти

Принцеса Шарлотта — середня дитина та єдина донька принца Вільяма та його дружини.

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Кейт Міддлтон розповіла про улюблений фільм своєї єдиної доньки принцеси Шарлотти. Про це пише Hola.

Дружина принца Уельського часто ділиться цікавими розповідями про своїх спадкоємців, а на початку цього тижня вона оприлюднила подробиці про улюблений фільм принцеси Шарлотти.

41-річна Кейт допомагала в The Baby Bank у Віндзорі, неподалік від сімейного будинку Уельсів, Adelaide Cottage.

Мама двох допомагала складати дитячий одяг і сортувала пожертви, розповідаючи про важливість громадських ініціатив.

Оглянувши велику купу коробок із іграшками Базза Лайтера, наданих Mattel, принцеса сказала: "О так, моя донька є великим шанувальником "Історії іграшок".

Перші два фільми, випущені в 1995 і 1999 роках, стали касовими хітами, а прем'єра третього відбулася 11 років потому.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

"Історія іграшок 4" була випущена як частина франшизи у 2019 році, у всіх чотирьох фільмах Том Генкс і Тім Аллен озвучили Вуді та Базза Лайтіра відповідно.

Вихід принцеси відбувся всього через день після того, як Уельси святкувала п'ятий день народження принца Луї. Кенсінгтонський палац оприлюднив два нові портрети молодої королівської особи, щоб відзначити цю подію.

Принц Джордж та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Нагадаємо, що ще повʼязує принцесу Шарлотту та принцесу Діану.

Також Фокус писав про топ 3 образи принцеси Шарлотти у блакитному.