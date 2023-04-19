Натхнення на весну. Топ 3 образів принцеси Шарлотти у блакитному

Дочка принца Вільяма та Кейт Міддлтон вже явно визначилася з улюбленим кольором, який ідеально їй підходить.

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Принцеса Шарлотта, семирічна дочка принца та принцеси Уельських, вже давно стала іконою стилю. І все завдяки своїй матері. Кейт Міддлтон з дитинства одягала свою доньку у сукні класичного фасону, коли вони виходили разом у світ, але вдома, судячи з нечастих фото, принцеса віддає перевагу тому ж одягу, що й дівчинки її віку: джинсові шорти та комбінезони, футболки та зручні светри.

Вона навіть отримала від друзів у школі прізвисько, що точно описує її особистість. Королівський експерт Кеті Ніколл розповіла, що принцеса, яка є четвертою в черзі на престол, вперше отримала прізвисько "Королева воїнів" під час її перебування у дитячому садку Вілкокс.

Іноді принцеса поводиться зовсім, як шибеник Фото: Getty

"Очевидно, вона заслужила на це прізвисько, бо хоч вона і принцеса, але вона справжній шибеник", — розповіла Ніколл.

"Вона любить лазити по деревах, вона відома своїм зухвалим і сміливим характером. Мені цікаво, чи може це прізвисько залишатися з нею і далі", — пожартувала Кеті.

Принц Вільям називає свою єдину доньку Міньонет, що по-французьки означає "маленька і ніжна", тоді як принцеса Уельська кличе її ласкаво — Лотті.

Також Кейт Міддлтон зазначала, що її дочка – природжений лідер. І вона часто поводиться як уважна старша сестра, контролюючи принца Джорджа і принца Луї.

Зрозуміло, що не сама принцеса Шарлотта вибирає собі вбрання для виходів у світ, але вони швидко стають популярними, тож семирічна принцеса вже стала іконою стилю. І вона явно віддає перевагу блакитному кольору.

Цей відтінок ідеально підходить їй. І це ріднить її з покійною прабабусею Єлизаветою II, на яку Шарлотта напрочуд схожа. Королева теж любила вбрання блакитного кольору. Фокус вибрав топ 3 найкращих блакитних вбрань, які одягала принцеса Шарлотта.

Великоднє вбрання

Принцеса Шарлотта з'являється на публіці не так часто, як хотілося б її фанатам, але на Великдень цього року вона склала компанію своїм батькам та братам. І її сукня була чарівною. Кейт Міддлтон простежила, щоб вся її сім'я була в нарядах, що поєднуються, і сама одягла синє пальто. Принцеса Шарлотта була у блакитних колготках, туфельках Мері Джейн та чарівній сукні у квіточку від дизайнера Рейчел Райлі.

Принцеса Шарлотта з матір'ю на Великдень 2023 Фото: Getty Images

Сукня, яка коштує 65 фунтів стала хітом продажів. І вона ідеально пасувала принцесі. Рукави-ліхтарики та круглий комірець прикрашають багато нарядів Шарлотти.

Сукня на ювілеї

Платиновий ювілей королеви Єлизавети II був головною подією 2022 року і на ній була присутня вся королівська родина. Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон з'являлися практично на всіх головних подіях ювілею. Але найяскравішою появою Шарлотти стала її присутність на заході Trooping The Colour. Принцеса Шарлотта сяяла у ніжно-блакитній сукні від португальського бренду Patachou, який виготовляє одяг для дітей до 14 років.

Принцеса Шарлотта з братами на Платиновому ювілеї прабабусі Фото: Getty Images

Сукня коштувала близько 60 фунтів. І ідеально підходила принцесі. Простий та елегантний дизайн відрізняли вільні рукави та бант на комірі.

Джинсовий комбінезон

Але не завжди Шарлотта хизується в класичних сукнях маленької принцеси. Виправдовуючи своє прізвисько шибеника, на непарадних сімейних знімках вона часто позує у зручних кросівках, кедах та джинсах. І в одному з таких нарядів вона з'явилася на фото, яке опублікувала Кейт Міддлтон, вітаючи британців з Різдвом.

Сімейне фото принца Уельського

Зрозуміло, що джинси йдуть принцесі не менше, ніж сукні, і вона явно носить їх частіше, ніж парадне вбрання.

Нагадаємо, раніше Фокус публікував матеріал про найкращі фото Кейт Міддлтон з її дітьми. А також писав про найяскравіші виходи принцеси Шарлотти у світ разом із її братами.