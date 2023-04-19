Вдохновение на весну. Топ-3 образов принцессы Шарлотты в голубом

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже явно определилась с любимым цветом, который идеально ей подходит.

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Принцесса Шарлотта, семилетняя дочь принца и принцессы Уэльских, уже давно стала иконой стиля. И все благодаря своей матери. Кейт Миддлтон с детства одевала свою дочь в платья классического фасона, когда они выходили вместе в свет, но дома, судя по редким фото, принцесса предпочитает ту же одежду, что и девочки ее возраста: джинсовые шорты и комбинезоны, футболки и удобные свитера.

Она даже получила от друзей в школе прозвище, точно описывающее ее личность. Королевский эксперт Кэти Николл рассказала, что принцесса, которая является четвертой в очереди на престол, впервые получила прозвище "Королева воинов" во время ее пребывания в детском саду Уиллкокс.

Иногда принцесса ведет себя совсем, как сорванец Фото: Getty

"Очевидно, она заслужила это прозвище, потому что хоть она и принцесса, но она настоящий сорванец", — рассказала Николл.

"Она любит лазить по деревьям, она известна своим дерзким и смелым характером. Мне интересно, может ли это прозвище остаться с ней и дальше", — пошутила Кэти.

Принц Уильям называет свою единственную дочь Миньонетт, что по-французски означает "маленькая и нежная", в то время как принцесса Уэльская зовет ее ласково — Лотти.

Также Кейт Миддлтон отмечала, что ее дочь прирожденный лидер. И она часто ведет себя, как внимательная старшая сестра, контролируя принца Джорджа и принца Луи.

Ясно, что не сама принцесса Шарлотта выбирает себе наряды для выходов в свет, но они быстро становятся популярными, так что семилетняя принцесса уже стала иконой стиля. И она явно предпочитает голубой цвет.

Этот оттенок идеально ей подходит. И это роднит ее с покойной прабабушкой Елизаветой II, на которую Шарлотта удивительно похожа. Королева тоже любила наряды голубого цвета. Фокус выбрал топ-3 лучших голубых нарядов, которые надевала принцесса Шарлотта.

Пасхальный наряд

Принцесса Шарлотта появляется на публике не так часто, как хотелось бы ее фанатам, но на Пасху в этом году она составила компанию своим родителям и братьям. И ее платье было очаровательно. Кейт Миддлтон проследила, чтобы вся ее семья была в сочетающихся нарядах и сама надела синее пальто. Принцесса Шарлотта была в голубых колготках, туфельках Мэри Джейн и очаровательном платье в цветочек от дизайнера от дизайнера Рэйчел Райли.

Принцесса Шарлотта с матерью на Пасху 2023 Фото: Getty Images

Платье стоимостью в 65 фунтов стало хитом продаж. И оно идеально подходило принцессе. Рукава-фонарики и круглый воротничок украшают многие наряды Шарлотты.

Платье на юбилее

Платиновый юбилей королевы Елизаветы II был главным событием 2022 года и на нем присутствовала вся королевская семья. Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон появлялись практически на всех главных событиях юбилея. Но самым ярким выходом в свет Шарлотты стало ее присутствие на мероприятии Trooping The Colour. Принцесса Шарлотта блистала в нежно-голубом платье от португальского бренда Patachou, который производит одежду для детей до 14 лет.

Принцесса Шарлотта с братьями на Платиновом юбилее прабабушки Фото: Getty Images

Платье стоило около 60 фунтов. И идеально подходило принцессе. Простой и элегантный дизайн отличали свободные рукава и бант на воротнике.

Джинсовый комбинезон

Но не всегда Шарлотта щеголяет в классических платьях маленькой принцессы. Оправдывая свое прозвище сорванца, на непарадных семейных снимках она часто позирует в удобных кроссовках, кедах и джинсах. И в одном из таких нарядов она появилась на фото, которое Кейт Миддлтон опубликовала, поздравляя британцев с Рождеством.

Семейное фото принца Уэльского

Ясно, что джинсы идут принцессе не меньше, чем платья, и она явно носит их чаще, чем парадные наряды.

Напомним, ранее Фокус публиковал материал о лучших фото Кейт Миддлтон с ее детьми. А также писал о самых ярких выходах принцессы Шарлотты в свет вместе с ее братьями.