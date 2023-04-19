Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Вдохновение на весну. Топ-3 образов принцессы Шарлотты в голубом

Принцесса Шарлотта 2023, модные образы принцессы шарлотты, модные выходы принцессы шарлотты, кейт миддлтон, образы принцессы
Фото: Getty Images | Принцесса Шарлотта на Пасху 2023

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже явно определилась с любимым цветом, который идеально ей подходит.

Related video

Принцесса Шарлотта, семилетняя дочь принца и принцессы Уэльских, уже давно стала иконой стиля. И все благодаря своей матери. Кейт Миддлтон с детства одевала свою дочь в платья классического фасона, когда они выходили вместе в свет, но дома, судя по редким фото, принцесса предпочитает ту же одежду, что и девочки ее возраста: джинсовые шорты и комбинезоны, футболки и удобные свитера.

Она даже получила от друзей в школе прозвище, точно описывающее ее личность. Королевский эксперт Кэти Николл рассказала, что принцесса, которая является четвертой в очереди на престол, впервые получила прозвище "Королева воинов" во время ее пребывания в детском саду Уиллкокс.

Принцесса Шарлотта, модные образы принцессы шарлотты, модные выходы принцессы шарлотты, кейт миддлтон, образы принцессы Fullscreen
Иногда принцесса ведет себя совсем, как сорванец
Фото: Getty

"Очевидно, она заслужила это прозвище, потому что хоть она и принцесса, но она настоящий сорванец", — рассказала Николл.

"Она любит лазить по деревьям, она известна своим дерзким и смелым характером. Мне интересно, может ли это прозвище остаться с ней и дальше", — пошутила Кэти.

Принц Уильям называет свою единственную дочь Миньонетт, что по-французски означает "маленькая и нежная", в то время как принцесса Уэльская зовет ее ласково — Лотти.

Также Кейт Миддлтон отмечала, что ее дочь прирожденный лидер. И она часто ведет себя, как внимательная старшая сестра, контролируя принца Джорджа и принца Луи.

Ясно, что не сама принцесса Шарлотта выбирает себе наряды для выходов в свет, но они быстро становятся популярными, так что семилетняя принцесса уже стала иконой стиля. И она явно предпочитает голубой цвет.

Этот оттенок идеально ей подходит. И это роднит ее с покойной прабабушкой Елизаветой II, на которую Шарлотта удивительно похожа. Королева тоже любила наряды голубого цвета. Фокус выбрал топ-3 лучших голубых нарядов, которые надевала принцесса Шарлотта.

Пасхальный наряд

Принцесса Шарлотта появляется на публике не так часто, как хотелось бы ее фанатам, но на Пасху в этом году она составила компанию своим родителям и братьям. И ее платье было очаровательно. Кейт Миддлтон проследила, чтобы вся ее семья была в сочетающихся нарядах и сама надела синее пальто. Принцесса Шарлотта была в голубых колготках, туфельках Мэри Джейн и очаровательном платье в цветочек от дизайнера от дизайнера Рэйчел Райли.

Принцесса Шарлотта, модные образы принцессы шарлотты, модные выходы принцессы шарлотты, кейт миддлтон, образы принцессы Fullscreen
Принцесса Шарлотта с матерью на Пасху 2023
Фото: Getty Images

Платье стоимостью в 65 фунтов стало хитом продаж. И оно идеально подходило принцессе. Рукава-фонарики и круглый воротничок украшают многие наряды Шарлотты.

Платье на юбилее

Платиновый юбилей королевы Елизаветы II был главным событием 2022 года и на нем присутствовала вся королевская семья. Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон появлялись практически на всех главных событиях юбилея. Но самым ярким выходом в свет Шарлотты стало ее присутствие на мероприятии Trooping The Colour. Принцесса Шарлотта блистала в нежно-голубом платье от португальского бренда Patachou, который производит одежду для детей до 14 лет.

Принцесса Шарлотта, модные образы принцессы шарлотты, модные выходы принцессы шарлотты, кейт миддлтон, образы принцессы Fullscreen
Принцесса Шарлотта с братьями на Платиновом юбилее прабабушки
Фото: Getty Images

Платье стоило около 60 фунтов. И идеально подходило принцессе. Простой и элегантный дизайн отличали свободные рукава и бант на воротнике.

Джинсовый комбинезон

Но не всегда Шарлотта щеголяет в классических платьях маленькой принцессы. Оправдывая свое прозвище сорванца, на непарадных семейных снимках она часто позирует в удобных кроссовках, кедах и джинсах. И в одном из таких нарядов она появилась на фото, которое Кейт Миддлтон опубликовала, поздравляя британцев с Рождеством.

Принцесса Шарлотта, модные образы принцессы шарлотты, модные выходы принцессы шарлотты, кейт миддлтон, образы принцессы Fullscreen
Семейное фото принца Уэльского

Ясно, что джинсы идут принцессе не меньше, чем платья, и она явно носит их чаще, чем парадные наряды.

Напомним, ранее Фокус публиковал материал о лучших фото Кейт Миддлтон с ее детьми. А также писал о самых ярких выходах принцессы Шарлотты в свет вместе с ее братьями.