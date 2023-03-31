Принцеса Шарлотта виявилася ближчою до принцеси Діани, ніж усі думали: що ще пов'язує їх

Дівчинка росте такою ж активною та спортивною, як покійна принцеса Уельська.

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Семирічну принцесу Шарлотту, середню дитину принца Вільяма і Кейт Міддлтон, часто порівнюють з її покійною бабусею, принцесою Діаною, вважаючи, що дівчинка дуже схожа на неї в дитинстві. Проте зовнішня схожість – не єдине, що вони мають спільного, пише Hello.

Маленька принцеса, як її бабуся, дуже любить спорт. Можна, звичайно, говорити, що це передалося дівчинці від матері Кетрін, проте, за спогадами тих, хто знав Діану, вона була дуже спортивною та творчою людиною.

Відомо, що принцеса Уельська та мати принців Вільяма та Гаррі захоплювалася плаванням, дайвінгом та танцями, зокрема балетом.

Діана навчалася вдома, поки їй не виповнилося дев'ять років, а потім її відправили до школи-інтернату – спочатку до Ріддлсворт-холу в Норфолку, а потім – до державної школи Вест-Хіт у Кенті. Хоча вона не досягла успіху через провал O-Levels (предметна кваліфікація, що присуджується в межах загального сертифікату про освіту у Великій Британії), вона досягла успіху в спорті.

Принцеса Діана любила спорт та активний відпочинок Фото: Getty

Шарлотта пішла шляхом бабусі і теж росте фізично активною дитиною, проявляючи інтерес відразу до кількох дисциплін. Наприклад, Кейт Міддлтон розповіла, що дочка любить гімнастику:

"Шарлотта дійсно захоплюється гімнастикою, вона робить колеса, стійки на руках і таке інше. Це так добре для її базових навичок балансу і координації".

Раніше Кейт проговорилася, що, як і Діана, її дочка любить танці. Під час відвідування саду принцеси Діани у Кенсінгтонському палаці дружина принца Вільяма повідомила, що Шарлотта бере уроки танців. На момент бесіди герцогині Кембриджської із директором Англійського національного балету Тамарою Рохо Шарлотті було два роки, проте вона вже виявляла інтерес до танців.

Старший син принца та принцеси Уельських, принц Джордж, дуже любить теніс і навіть був з батьками на Вімблдонському турнірі, де поспілкувався з переможцем Новаком Джоковичем і навіть доторкнувся до кубка.

Раніше Фокус розповідав, що принцеса Шарлотта відрізняється від інших королівських дітей.