Королівський фотограф розповів, чим унікальна принцеса Шарлотта

Дівчинка чудово усвідомлює своє становище у суспільстві та росте, відповідаючи йому.

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Семирічна дочка принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта, — найпопулярніша дитина не лише у своїй родині, а й серед усіх королівських дітей. Її образи ретельно вивчаються мамами всіх дівчаток Великобританії, а шанувальники принца та принцеси Уельських не втомлюються милуватися, як дівчинка схожа на свою покійну прабабусю-монарха. За словами фотографа Артура Едвардса, який знімав королівську сім'ю для The Sun протягом 45 років, Шарлотта, крім усього іншого, має вроджену впевненість у собі, за що отримала ласкаве прізвисько "маленька мадам".

Принцеса Шарлотта отримала прізвисько "маленька мадам" Фото: Getty

Принцеса, яка від народження перебуває в центрі пильної уваги, має зухвалий характер і може бути "неприємною", розповідав її батько Вільям під час документального фільму ITV 2020 року "Планета для всіх нас". Натомість Едвардс, говорячи про дітей Уельсів, з ним не згоден. Він зазначає, що принц Джордж, який є другим у королівській лінії престолонаслідування, нагадує принца Вільяма.

"Джордж схожий на Вільяма, тому що Вільям був дуже сором'язливим. Луї схожий на Гаррі... Я не знаю, чи ви його бачили на ювілеї, але він був зіркою шоу".

Але коли справа доходить до принцеси Шарлотти, Артур, схоже, не знає, з ким можна було б порівняти її, і вважає, що вона унікальна.

"А Шарлотта, ну, вона неповторна. Вона була на острові Уайт під час плавання зі своїми батьками. І коли вона піднялася до клубу, вона повернулася до фотографів і показала всім язика!" — згадує фотограф першу регату на Кубок Короля, яку принц Вільям і Кейт влаштували у 2019 році, де реакція принцеси Шарлотти була зафіксована на веселих знімках.

Принцеса Шарлотта на регаті на Кубок Короля, 2019 рік Фото: Getty

"Вона маленька мадам. Але тепер вона виглядає дуже схожою на принцесу, і Кейт гарно її одягає", — додав він.

Як і її старший брат, принцеса Шарлотта останніми роками поступово дедалі більше знайомилася із громадським життям. Минулого літа вона відвідала Ігри Співдружності з принцом і принцесою Уельськими і не посоромилася розповісти про свій улюблений вид спорту, заявивши: "Мені подобається гімнастика".

Дівчинка разом із братами з'явиться на коронації короля Карла III, де їй надано особливу роль.

Раніше Фокус розповідав про п'ять найцікавіших убрань маленької принцеси, а також писав про те, якими статками вже володіє ця дівчинка.