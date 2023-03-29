Королевский фотограф рассказал, чем уникальна принцесса Шарлотта

Девочка прекрасно осознает свое положение в обществе и растет, соответствуя ему.

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Семилетняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта, – самый популярный ребенок не только в своей семье, но и среди всех королевских детей. Ее образы тщательно изучаются мамами всех девочек Великобритании, а поклонники принца и принцессы Уэльских не устают умиляться тому, как девочка похожа на свою покойную прабабушку-монарха. По словам фотографа Артура Эдвардса, который снимал королевскую семью для The Sun в течение 45 лет, Шарлотта, помимо всего прочего, обладает врожденной уверенностью в себе, за что получила ласковое прозвище "маленькая мадам".

Принцесса Шарлотта получила прозвище "маленькая мадам" Фото: Getty

Принцесса, с самого рождения находящаяся в центре пристального внимания, обладает дерзким характером и может быть "неприятной", рассказывал ее отец Уильям во время документального фильма ITV 2020 года "Планета для всех нас". В свою очередь Эдвардс, говоря о детях Уэльсов, с ним не согласен. Он отмечает, что принц Джордж, который является вторым в королевской линии престолонаследия, напоминает принца Уильяма.

"Джордж похож на Уильяма, потому что Уильям был очень застенчивым. Луи похож на Гарри… Я не знаю, видели ли вы его на юбилее, но он был звездой шоу".

Но когда дело доходит до принцессы Шарлотты, Артур, похоже, не имеет в виду кого-то другого, с кем можно было бы сравнить ее, и вместо этого считает, что она уникальная.

"А Шарлотта, ну, она неповторима. Она была на острове Уайт во время плавания со своими родителями. И когда она поднялась в клуб, она повернулась к фотографам и показала всем язык!, – вспоминает фотограф первую регату на Кубок Короля, которую принц Уильям и Кейт устроили в 2019 году, где реакция принцессы Шарлотты была запечатлена на веселых снимках.

Принцесса Шарлотта на регате на Кубок Короля, 2019 год Фото: Getty

"Она маленькая мадам. Но теперь она выглядит очень похожей на принцессу, и Кейт красиво ее одевает", – добавил он.

Как и ее старший брат, принцесса Шарлотта в последние годы постепенно все больше знакомилась с общественной жизнью. Прошлым летом она посетила Игры Содружества с принцем и принцессой Уэльскими и не постеснялась рассказать о своем любимом виде спорта, заявив: "Мне нравится гимнастика".

Девочка вместе с братьями появится на коронации короля Карла III, где ей уготована особая роль.

Ранее Фокус рассказывал о пяти самых интересных нарядах маленькой принцессы, а также писал о том, каким состоянием уже обладает эта девочка.