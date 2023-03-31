Принцесса Шарлотта оказалась ближе к принцессе Диане, чем все думали: что еще связывает их

Девочка растет такой же активной и спортивной, как покойная принцесса Уэльская.

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Семилетнюю принцессу Шарлотту, среднего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон, часто сравнивают с ее покойной бабушкой, принцессой Дианой, считая, что девочка очень похожа на нее в детстве. Однако внешнее сходство – не единственное, что у них общего, пишет Hello.

Маленькая принцесса, как и ее бабушка, очень любит спорт. Можно, конечно, говорить, что это передалось девочке от матери Кэтрин, однако, по воспоминаниям тех, кто знал Диану, она была очень спортивным и творческим человеком.

Известно, что принцесса Уэльская и мать принцев Уильяма и Гарри увлекалась плаванием, дайвингом и танцами, в частности балетом.

Диана обучалась дома, пока ей не исполнилось девять лет, а затем ее отправили в школу-интернат – сначала в Риддлсворт-холл в Норфолке, а затем – в государственную школу Вест-Хит в Кенте. Хотя она не преуспела в учебе из-за провала O-Levels (предметная квалификация, присуждаемая в рамках общего сертификата об образовании в Великобритании), она преуспела в спорте.

Принцесса Диана любила спорт и активный отдых Фото: Getty

Шарлотта пошла по стопам бабушки, и тоже растет физически активным ребенком, проявляя интерес сразу к нескольким дисциплинам. Например, Кейт Миддлтон рассказала, что дочь любит гимнастику:

"Шарлотта действительно увлекается гимнастикой, она делает колеса, стойки на руках и все такое. Это так хорошо для их базовых навыков баланса и координации".

Ранее Кейт проговорилась, что, как и Диана, ее дочь любит танцы. Во время посещения сада принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце жена принца Уильяма сообщила, что Шарлотта берет уроки танцев. Во время беседы герцогини Кембриджской с директором Английского национального балета Тамарой Рохо. На тот момент Шарлотте было два года, однако она уже проявляла интерес к танцам.

Старший сын принца и принцессы Уэльских, принц Джордж очень любит теннис и даже был с родителями на Уимблдонском турнире, где пообщался с победителем Новаком Джоковичем и даже потрогал кубок.

Ранее Фокус рассказывал, чем принцесса Шарлотта отличается от других королевских детей.