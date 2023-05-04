"Я влюблена": Рианна рассказала о сыне и особенностях второй беременности (видео)

Артистка воспитывает первенца от рэпера A$AP Rocky и ожидает рождения второго ребенка.

35-летняя американская певица Рианна рассказала об особенностях своей второй беременности. Об этом пишет ET.

Артистка барбадосского происхождения, беременная вторым ребенком, поразила вместе с бойфрендом A$AP Rocky образами в честь покойного Карла Лагерфельда на Met Gala 2023 в Нью-Йорке.

На мероприятии одному из журналистов Рири рассказала, насколько беременность на этот раз "другая".

"Она настолько отличается от первой", — поделилась молодая мама. "Никакой тяги. Тонны скуки. Все по-другому, но мне это нравится".

Знаменитость добавила: "Я чувствую себя хорошо. Я чувствую себя энергичной".

Что касается ее первенца, которого певица родила в мае 2022, она сказала, что "влюблена" в малыша.

"Я влюблена. Я одержима, и я даже не чувствую себя виноватой в этом", — призналась артистка.

Рианна рассказала об особенностях своей второй беременности

Тем временем A$AP поделился новостью об их сыне, добавив: "[Он] растет. Хороший, счастливый ребенок".

Рианна и A$AP Rocky на Met Gala 2023 Фото: Getty Images

О своей второй беременности Рири сообщила во время выступления на Супербоуле 2023, выйдя на сцену в приталенном красном костюме, подчеркнувшем интересное положение американской звезды.

Рианна с первенцем Фото: badgalriri/instagram

Напомним, 35-летнюю Рианну заметили с сыном на прогулке.

Также Фокус писал о свадебном образе Рианны на Met Gala 2023.