Рианна с сыном продемонстрировали идеальные парные образы (фото)
Звездная мама и ее первенец находятся в Париже.
35-летняя американская певица Рианна с сыном продемонстрировали идеальные парные образы для мамы и ребенка. Об этом пишет Daily Mail.
Беременная во второй раз знаменитость и ее первенец, которому через несколько недель исполнится год, составили очень модный дуэт, поскольку их заметили за ужином в ресторане Cesar в Париже вместе с братом Рианны Рорри.
Артистка, ожидающая второго ребенка от партнера A$AP Rocky, выглядела невероятно в джинсовом костюме, подчеркивающем ее беременные изгибы.
Она показала свой округленный живот в жакете с украшениями, расстегнутым от груди вниз. Певица барбадосского происхождения соединила его с облегающей бедра мини-юбкой, добавив к образу ботинки на шпильке.
Ослепительное бриллиантовое ожерелье и серьга-манжет завершили ансамбль, а розовый блеск для губ добавил изысканность образу.
Несмотря на то, что Рири, несомненно, является одной из самых стильных беременных знаменитостей, она была под угрозой проиграть своему очаровательному сыну.
Малыш снова выглядел модно на прогулке, одетый в яркую зеленую куртку Fendi в сочетании с джинсами и лакированными черными ботинками.
Напомним, новый "беременный" выход Рианны поразил фанатов.
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