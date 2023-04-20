Рианна с сыном продемонстрировали идеальные парные образы (фото)

Звездная мама и ее первенец находятся в Париже.

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35-летняя американская певица Рианна с сыном продемонстрировали идеальные парные образы для мамы и ребенка. Об этом пишет Daily Mail.

Беременная во второй раз знаменитость и ее первенец, которому через несколько недель исполнится год, составили очень модный дуэт, поскольку их заметили за ужином в ресторане Cesar в Париже вместе с братом Рианны Рорри.

Артистка, ожидающая второго ребенка от партнера A$AP Rocky, выглядела невероятно в джинсовом костюме, подчеркивающем ее беременные изгибы.

Она показала свой округленный живот в жакете с украшениями, расстегнутым от груди вниз. Певица барбадосского происхождения соединила его с облегающей бедра мини-юбкой, добавив к образу ботинки на шпильке.

Ослепительное бриллиантовое ожерелье и серьга-манжет завершили ансамбль, а розовый блеск для губ добавил изысканность образу.

Рианна с сыном

Несмотря на то, что Рири, несомненно, является одной из самых стильных беременных знаменитостей, она была под угрозой проиграть своему очаровательному сыну.

Малыш снова выглядел модно на прогулке, одетый в яркую зеленую куртку Fendi в сочетании с джинсами и лакированными черными ботинками.

Рианна с сыном

Напомним, новый "беременный" выход Рианны поразил фанатов.

Также Фокус писал о новой линейке белья от бренда Рианны для очень полных женщин.